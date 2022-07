Noah Schnapp Ungkap Karakter Will Byers di Stranger Things Seorang Gay: Dia Punya Perasaan dengan Mike

ERA.id - Aktor Noah Schnapp akhirnya mengkonfirmasi seksualitas karakternya di serial Stranger Things. Schnapp membenarkan karakter Will Byers yang diperankan olehnya adalah seorang gay atau penyuka sesama jenis.



Selama empat musim Stranger Things hadir dan meramaikan tontonan di Netflix, banyak penggemar yang mempertanyakan seksualitas dari karakter Will Byers yang diperankan oleh Noah Schnapp. Tetapi pihak produksi tidak secara terbuka menyatakan bahwa Will seorang gay sehingga memicu kritik pedas dari penggemar.



Namun rasa penasaran penggemar itu akhirnya terpecahkan lewat wawancara Noah Schnapp dengan Variety. Dalam wawancara itu, Schnapp membenarkan karakternya gay dan memendam perasaan terhadap Mike (Finn Wolfhard).



Tag: Stranger Things noah schnapp will byers gay