Kemarin Saling Serang, Kini Fahri Hamzah-Novel Baswedan Pamer Kemesraan

ERA.id - Eks legislator PKS Fahri Hamzah dan eks penyidik KPK Novel Baswedan menunjukkan kesantunan dalam berpoliitik. Mereka boleh berbeda pendapat dalam persoalan KPK, namun keakraban harus tetap dijaga.



Hal ini ditunjukkan Novel dalam cuitannya. Ternyata, Fahri diundang dalam podcast pria yang pernah disiram air keras yang mengakibatkan matanya rusak ini.



Fahri berterima kasih karena Novel sudah mau mengajaknya bercakap-cakap secara hangat membahas persoalan terkini. Tak lupa, Fahri menyapa Novel dengan sebutan 'Bang'.



Tag: fahri hamzah novel baswedan kpk