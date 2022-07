Novel Baswedan: Fahri Hamzah Luar Biasa, KPK Kerja Benar Diserang!

ERA.id - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, menegur tingkah politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah yang berubah total kepada KPK.



Kata Novel, kini Fahri Hamzah kerap memuji KPK di tangan Firli Bahuri. Jauh sebelum itu, Fahri menjadi sosok yang ingin menumbangkan komisi anti rasuah tersebut. Pernyataan Novel itu disampaikan secara terbuka di Twitter.

"Menarik yg disampaikan @febridiansyah di bawah ini. Mmg @Fahrihamzah ini luar biasa, ketika KPK kerja benar diserang dan fitnah. Ketika KPK sdh lemah & bermasalah spt skrg dipuji, dikatakan bekerja bagus,” tulis Novel saat dilihat ERA, Jumat (15/7/2022).



Novel langsung curiga, siapa yang dibela oleh eks legislator itu, karena dia sudah berubah sikap dalam hal mengomentari kinerja KPK. "Sebenarnya @Fahrihamzah ini sdg membela siapa ya?" kata Novel.



Menurut Fahri, KPK dulu dihuni para jenggo yang berpolitik di level massa dan opini publik, sambil pamer bahwa mereka adalah satu-satunya alat pemberantas korupsi. Fahri melihat terjadi kerusakan sistem dari efek itu semua.

Tag: fahri hamzah novel baswedan Febri Diansyah kpk korupsi