Intip Momen Keseruan Malam Final Abnon Jakarta Pusat 2022 di Taman Lapangan Banteng

ERA.id - Perhelatan Malam Final Abang None Jakarta Pusat 2022 telah sukses diselenggarakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Juli 2022.



Acara yang digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan Pemilihan Abang None Jakarta Pusat karena dilakukan di luar ruangan.



Dalam pemilihan Abnon Jakarta Pusat 2022 ini, terdapat 150 orang peserta yang kemudian disaring menjadi 15 pasang finalis untuk melalui masa pembekalan dan karantina dari para profesional dan tim juri.



Malam Final Abnon Jakarta Pusat 2022 di Taman Lapangan Banteng. (Foto: Istimewa)



Acara yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi serta Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata ini mengusung tema PUSAT yang merupakan akronim dari Perpaduan Unsur Sejarah Adat Budaya dan Terkini.



Keseruan malam final Abnon Jakpus ini dibuka dengan pertunjukan tari Lenggak–Lenggok Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Nandak oleh Finalis Abang dan None Jakarta Pusat 2022 serta Nandak Pusat yang dibawakan oleh Abang dan None Jakarta Pusat 2020.



Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan dari berbagai artis ibu kota seperti violinis Mia Ismi, Kojek Rap Betawi feat Jessina Anés, grup band Groove Box Story, Ferdi Element, dan Renaga Tahier serta bintang tamu utama, Andien.





Tiga pasang Abang None Jakarta Pusat yang dipilih sebagai pemenang dan akan berlaga di kompetisi Pemilihan Abang None Jakarta 2022 yaitu Saif Ali Syah dan Nafa Raissa Kamila sebagai Abang dan None Jakarta Pusat 2022; Andhika Pratama dan Nadira Alivia Mustopo sebagai Wakil I Abang dan None Jakarta Pusat 2022; serta Javier Lukito Husin dan Keiko Audrey Demitria sebagai Wakil II Abang dan None Jakarta Pusat 2022.

Selain itu, terpilih pula tiga pasang pemenang lainnya yakni Sitesh Suresh Bhojwani dan Stephanie Ruriko Sondakh yang meraih gelar Harapan I Abang None Jakarta Pusat 2022; Mohammad Dwiki Ambiya dan Nashira Amanda Roesad yang meraih gelar Harapan II Abang dan None Jakarta Pusat 2022; serta Aditya Triatama Hajanto dan Harvika Millenia Latief yang menjadi Favorit Abang dan None Jakarta Pusat 2022.

Tag: abnon jakarta pusat abnon jakpus 2022 malam final abnon jakpus 2022 abang none jakarta abnon 2022