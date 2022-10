Langkah Go Internasional, Lizzie Parra Ceritakan Brand Lokal BLP Beauty Ikut Tampil di Paris Fashion Week 2023

ERA.id - Brand lokal kosmetik, By Lizzie Parra (BLP) menoreh langkah pertama ke kancah internasional bersama Tokopedia lewat L'Adresse selama Paris Fashion Week Spring/Summer 2023. BLP Beauty melenggang di Paris Fashion Week (PFW) trade show di awal Oktober 2022.



BLP menjadi perwakilan brand lokal kecantikan pertama dari Indonesia yang terpilih sebagai KBRI Paris dan L'Adresse Paris Agency untuk menampilkan koleksi dengan brand lain dari Asia Tenggara.



"Dengan dukungan Tokopedia, BLP Beauty berhasil memperkenalkan produk kecantikan lokal di panggung dunia lewat PFW. Di perhelatan bergengsi ini, BLP Beauty menjadi brand lokal kecantikan pertama yang terpilih oleh KBRI Paris dan L’Adresse Paris Agency," ujar Lizzie Parra, Founder and CMO BLP Beauty melalui acara Tokopedia saat ditemui di Hallf Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (17/10/2022).



"Untuk menampilkan koleksi bersama dengan brand lain dari Asia Tenggara. Kalau Korea bisa punya K-Beauty, Indo-Beauty juga punya potensi besar untuk mendunia," lanjutnya.

Lizzie Parra (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)



Lalu, Lizzie memperkenalkan brand kosmetiknya dengan menjunjung tinggi diversity (keberagaman). Sebab, hal ini sebagai bentuk campaign brand dan foundation BLP Beauty yang memiliki berbagai shades untuk beragam warna kulit Indonesia.



"Yang membuat mereka tidak berekspektasi apa pun. Biasanya di Eropa diversity dijunjung tinggi. BLP Beauty selalu menjunjung diversity dengan banyak campaign dan iklan," ujarnya.



"Orang Eropa sadar banget Indonesia banyak sekali makeup atau skincare yang sangat fokus ke whitening," lanjutnya.



Ketika memperkenalkan produk kosmetik, Lizzie mengatakan orang luar negeri banyak tak sadar jika BLP adalah produk asal Indonesia. Sebab, BLP Beauty jadi satu-satunya brand kosmetik asal Indonesia yang tampil di KBRI Paris dan L'Adresse Paris Agency.

Lizzie Parra (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





"Pertama show off di Paris Fashion Week, banyak yang nggak 'ngeh' kalau ini brand dari Indonesia. Banyak yang nanya ini brand apa. Dari sekian ratusan brand di sana, kita the one and only beauty breand," ucapnya.



"Mereka cukup syok karena kita punya 12 warna foundie dan 9 cushion. Kayak gini 'Oh ternyata brand ini beragam banget warnanya'. Itu yang bikin tertarik, sebenarnya kuncinya diversity," tambahnya.