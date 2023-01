Cegah Kesalahan Pemakaian Riasan Bibir, Kenali Tipe dan Jenis Lip Product yang Cocok Dipakai

ERA.id - Kebanyakan perempuan kerap bimbang saat memilih berbagai jenis produk riasan bibir (lip product) yang cocok untuk dirinya. Apalagi lip product sering kali tidak tepat digunakan untuk beberapa momen penting.



Lip product sendiri terdiri dari berbagai macam dan setiap produknya memiliki kegunaan masing-masing. Berbagai perbedaan kandungan pada lip product pun harus diketahui agar tepat dan sesuai dengan kebutuhan.



Berikut ini tipe-tipe lip product yang perlu kamu ketahui agar terhindar dari kesalahan pemakaian, dikutip Antara, Sabtu (7/1/2023).

1. Pilih "lip cream" bagi yang menginginkan riasan bibir tahan lama

Agar penampilan tetap on point, biasanya Anda membutuhkan produk yang memiliki daya tahan lama dan dapat dipakai untuk berbagai jenis kegiatan seperti bekerja dari kantor, acara pesta dengan teman, ataupun dinner dengan orang tersayang.



Lip cream dapat Anda pilih untuk memunculkan efek matte yang bisa memberikan kesan glamour dan juga elegant. Anda bisa tampil flawless seharian penuh dan membuat penampilan Anda menjadi "all eyes on me".



Salah satu contoh produk lip cream yaitu IDOL Blurry Soft Lip Matte dari Somethinc. Lip cream ini diklaim menjaga kelembaban bibir karena mengandung hyaluronic acid, castor oil, dan vitamin E.





2. Pilih "lip watergloss" bagi yang menyukai penampilan glossy

Kerap merasa risih ketika bibir kering dan penampilan menjadi pucat? Hal seperti ini bisa saja membuat mood Anda menjadi down.



Untuk itu, Anda bisa pakai lip product yang memberikan kesan glossy dan membuat bibir menjadi wet look yang cocok untuk aktivitas tinggi seperti saat berlibur di pantai atau destinasi wisata lainnya.



Contoh produk lip watergloss yaitu Multitask Watergloss dari Somethinc. Menariknya, produk satu ini dapat berubah warna sesuai dengan undertone kulit pengguna.





3. Pilih "lip tint" bagi pecinta natural looks

Biasanya Anda akan memilih untuk looks yang natural ketika hendak nongkrong di kafe bersama teman-teman. Atau bahkan, ingin mencoba shades baru yang berada di luar zona nyaman Anda.



Produk lip tint menjadi pilihan yang tepat untuk Anda tampil fresh dan natural serta bisa mengekspresikan diri sesuai dengan selera Anda.



Salah satu produk lip tint yang dapat Anda coba yaitu Fabric Lasting Tint dari Somethinc. Dengan tekstur ringan dan airy, lip tint ini dapat memberikan cotton blurry finish yang natural namun tetap memiliki pigmentasi yang intens.

Itulah tipe-tipe lip product yang perlu Anda ketahui agar tidak salah pemakaian.