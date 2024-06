Hailey Bieber Rilis Stik Perona Pipi yang Tahan hingga 8 Jam

ERA.id -Hailey Bieber melalui jenama kecantikannya Rhode Skin, mengenalkan produk terbaru stik perona pipi, yang diberi nama Rhode Pocket Blush.

Istri Justin Bieber ini membagikan foto dirinya mengenakan perona pipi Rhode Pocket Blush berwarna merah muda cerah sambil memegang produk perona pipi tersebut.

Ribuan penggemar pun menyambut antusias atas peluncuran produk tersebut. Perona pipi teranyar itu hadir dalam enam warna yakni Piggy, Juice Box, Spicy Marg, Freckle, Sleepy Girl, dan Toasted Teddy.

Penggemar Rhode kini dapat bergabung dalam daftar tunggu untuk koleksi Pocket Blush baru, yang akan tersedia untuk dibeli pada Kamis, 20 Juni, pukul 9 :00 pagi waktu setempat.

Dengan harga 24 dolar AS per pop atau 130 dolar AS untuk keenam warna, Pocket Blush dipromosikan sebagai produk riasan multifungsi untuk seluruh wajah, artinya dapat digunakan pada mata, bibir, dan pipi untuk menangkap kesan monokromatik.

Meskipun stik perona pipi baru dapat dibeli pada tanggal 20 Juni, ulasan awal Rhode Pocket Blush sudah mulai diluncurkan di media sosial.

Pembuat konten gaya hidup dan kecantikan @stephhui membagikan ulasannya tentang keenam warna di aplikasi TikTok, berbagi bahwa dia menyukai produk tersebut tidak terlihat berminyak sama sekali, namun memiliki konsistensi seperti perona pipi yang dicampur dengan pelembab.

Menurut laporan situs web Rhode Skin, Pocket Blushes diformulasikan agar dapat menghidrasi, mudah diaplikasikan berlapis, dan tahan lama hingga delapan jam pemakaian.

Dibuat dengan minyak tamanu dan peptida, rangkaian perona pipi ini menandai produk riasan warna kedua untuk Rhode, setelah Peptide Lip Treatment dari merek yang sangat populer di internet.

"Cobalah mengoleskan sedikit pigmen langsung ke kelopak mata, bibir, atau pipi Anda dengan jari atau spons riasan, lalu aplikasikan lebih banyak lapisan. untuk mencapai tampilan yang Anda inginkan," jelasnya. (Ant)