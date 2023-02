Wajah Berubah Pasca Operasi Anti Penuaan, Netizen Anggap Titi DJ Labih Cantik Dulu

ERA.id - Titi DJ belum lama ini menjalani operasi anti aging atau anti penuaan di Korea Selatan. Hasil dari operasi tersebut dibagikan Titi DJ di Instagramnya, yang menampilkan perubahan di wajahnya.

Pelantun lagu "Sang Dewi" itu menjelaskan bahwa ia menjalani operasi tersebut karena ingin kulit wajah dan lehernya tetap kencang. Ia ingin terlihat lebih muda dari usianya yang kini sudah menginjak 56 tahun.

"Karena aku ingin kulit muka dan leherku kencang kembali, dengan begitu aku terlihat muda dan segar tanpa bantuan makeup tebal. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri, untuk kesenangan dan kepuasanku sendiri," tulis Titi DJ di Instagramnya.

Titi DJ mengaku sebelumnya sudah melakukan perawatan pada wajahnya, tetapi keriput pada kulitnya tak kunjung hilang. Ia menegaskan meskipun melakukan operasi, wajahnya tidak berubah dan masih menjadi dirinya sendiri.

"Karena walaupun aku sudah melakukan perawatan muka, tetap saja keriput itu muncul. Dari situlah aku memutuskan utk melakukan anti aging surgery tsb," tuturnya.

"Operasi tsb tidak merubah muka. Muka aku tetap muka Titi DJ, tidak menjadi muka orang lain. It's still my face, but younger version of me," pungkas Titi DJ.

Meski demikian, warganet tampaknya berpendapat lain mengenai wajah Titi DJ setelah operasi. Banyak yang menilai wajah Titi DJ menjadi berubah, bahkan menyebut wajahnya lebih cantik sebelum dioperasi.

"Ko berasa muka khas Titi DJ nya ilang ya," komentar netizen di akun @insta.nyinyir.

"Cantik sih, tapi cantikan dulu yang asli," ucap yang lain.

"Seperti bukan Titi DJ, terlalu beda. Duh siapa itu? Seperti aneh ya, seperti bukan dia," sambung yang lainnya.