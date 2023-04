5 Tips Tampil Glow Up dari Ujung Rambut Sampai Kaki Jelang Hari Raya Idul Fitri

ERA.id - Idul Fitri adalah momen yang paling ditunggu usai satu bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan dan hari yang lekat dengan tradisi silaturahmi bersama keluarga dan kerabat. Menjelang lebaran, pastinya kita ingin mempersiapkan diri agar menjadi versi terbaik untuk menyambut hangatnya momen kebersamaan lebaran.

Pada momen lebaran nanti, biasanya banyak orang ingin tampil glow up. Selain merawat tubuh dari dalam dengan memastikan asupan air dalam tubuh agar kulit tetap lembab dan sehat, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perawatan tubuh dari luar.

Agar persiapan tampil glowing menjadi efisien, treatment kecantikan lengkan yang ditawarkan sangat dibutuhkan. Pelanggan tidak perlu berpindah lokasi dari satu tempat ke tempat lainnya saat ingin memanjakan diri. Kali ini, untuk membantu pelanggan mempersiapkan diri merayakan Idul Fitri, Two Seasons ingin membagikan lima tips glow up dan tampil percaya diri. Yuk, simak ulasannya di bawah ini!

1. Tampil segar dan menawan dengan gaya rambut baru

Memiliki gaya rambut baru saat merayakan Idul Fitri dapat memberikan perasaan segar dan percaya diri. Hal ini juga dapat meningkatkan mood dan semangat untuk menikmati momen bersama keluarga dan teman-teman. Apalagi, Idul Fitri biasanya diisi dengan banyak acara sosial, seperti kunjungan ke rumah keluarga dan kerabat. Jadi, penting untuk memiliki gaya rambut yang menawan. Jika kamu ingin mengeksplorasi warna rambut baru, kamu bisa coba mengecat rambutmu dengan warna Luscious Red yang sedang tren pada 2023 ini.

Jika kamu ingin mendapatkan tampilan klasik tradisional atau gaya trendi dan modern hingga gaya rambut perming yang sedang tren ala perempuan korea, mitra kami Alex | Diven Hair Design and Hair Affair menawarkan berbagai layanan penataan rambut untuk membantu kamu tampil terbaik. Dari balayage, ombre, hingga highlight, kami dapat memenuhi semua yang kamu butuhkan untuk menyiapkan rambutmu saat Idul Fitri.

Dok: Two Seasons

2. Tonjolkan keindahan mata dan wajah dengan bentuk alis rapi sesuai dengan keinginan

Alis merupakan fitur wajah yang sangat penting dalam membentuk ekspresi wajah dan menonjolkan keindahan mata dan wajah. Alis yang rapi dan sesuai dengan bentuk wajah dapat memberikan tampilan yang lebih menarik, tegas, dan percaya diri.

Mitra kami Ruhee menawarkan sulam alis semi permanen untuk membantumu mendapatkan alis yang rapi tanpa perlu riasan. Say good bye pada riasan alis harian dan say hi pada alis yang terawat dan bertahan selama berminggu-minggu.

3. Siap tampil di depan kamera dengan bulu mata yang selalu on

Bulu mata dapat memberikan efek yang dramatis pada penampilan seseorang. Bulu mata yang tebal, lentik, dan panjang dapat memberikan tampilan yang lebih menarik, mempesona, dan cantik pada wajah seseorang. Selama perayaan Idul Fitri, banyak orang mengambil banyak foto atau video bersama keluarga dan teman-teman, sehingga memiliki bulu mata yang selalu “on” dapat memberikan kepercayaan diri dan membuat seseorang merasa lebih siap tampil di depan kamera. Selain itu, bulu mata juga dapat memperbaiki riasan mata dan membuat mata terlihat lebih besar, sehingga memberikan efek yang memukau pada penampilan secara keseluruhan.

Mitra kami Everlash menawarkan ekstensi bulu mata untuk membantumu mendapatkan bulu mata yang panjang dan indah tanpa perlu maskara. Apabila kamu mencari tampilan yang lembut dan alami atau tampilan yang berani dan glamor, kami akan membantumu menemukan gaya yang sesuai dengan kepribadianmu.

Dok: Two Seasons

4. Persiapkan kuku yang bersih dan cantik

Kuku merupakan bagian penting dari penampilan seseorang. Kuku yang cantik dan rapi dapat memberikan kesan yang baik dan profesional pada penampilan secara keseluruhan. Selama perayaan Idul Fitri, banyak orang akan bertemu dengan keluarga dan teman-teman, dan memiliki kuku yang bersih dan rapi dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membuat seseorang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Selain itu, kuku yang cantik dan rapi juga dapat membuat seseorang terlihat lebih terawat dan sehat.

Mitra kami Pigmentier menawarkan berbagai layanan perawatan kuku untuk membantu kamu melengkapi tampilan Idul Fitri Anda. Dari manikur Prancis klasik hingga seni kuku yang trendi, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk membuat kuku Anda terlihat terbaik.

Dok: Pigmenter

5. Rayakan kebersamaan dengan tampilan tata rias yang menawan

Tata rias dapat memberikan kesan yang baik, memperbaiki penampilan seseorang, menonjolkan fitur wajah, dan membuat seseorang terlihat lebih muda atau segar. Mitra kami, Payzo and Team, menawarkan berbagai layanan tata rias untuk membantumu siap memberikan tampilan diri yang terbaik selama musim perayaan Idul Fitri. Dari penampilan yang soft dan natural hingga penampilan yang bold dan dramatis, kami akan membantumu menemukan look yang paling cocok untuk melengkapi perayaan Idul Fitri-mu.

Itu tadi lima tips glow up dan tampil percaya diri di Hari Raya Idul Fitri. CEO - Two Seasons Beauty Space, Janice Subowo.