Berikut Jajaran Produk Skincare dan Kosmetik Viral di TikTok yang Bisa Didapat di Toko Offline

ERA.id - Kehadiran media sosial seperti TikTok telah mampu mendongkrak poplaritas beberapa produk kecantikan baik skincare maupun kosmetik. Geliat belanja secara online kian tinggi bahkan cepat sekali habis.

Untuk itu, kehadiran toko offline juga masih diperlukan demi memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, Guardian, ritel modern kesehatan dan kecantikan terkemuka dari PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) kembali menghadirkan kategori produk trending dengan lebih banyak pilihan produk kecantikan dan juga terupdate.

"Jajaran produk skincare dan kosmetik, yang viral di media sosial TikTok dari berbagai merek kecantikan terkenal seperti Somethinc dan The Originote dan beberapa brand terkemuka lainnya kini telah tersedia lengkap di seluruh toko Guardian Indonesia," ujar Malvin Tarigan, Head of Marketing Guardian Indonesia.

Ia menambahkan kali ini Guardian kembali menghadirkan rangkaian produk skincare dan kosmetik berkualitas yang menjadi most wanted dan best-selling beauty product di media sosial TikTok.

Beragam produk viral dari merek ternama lokal dan internasional telah hadir dalam program “Produk Trending”, beberapa di antaranya, yaitu:

SKINCARE

Somethinc

Somethinc Calm Down! Series

Calm Down! Skin Barrier Repair Serum

Calm Down! Skin Pair Bubble Cleanser

Calm Down! Skinpair

R-cover Crea

The Originote

The Originote Hyalucera Moisturizer

The Originote Eye Serum

The Originote 2 in 1 Lash and Brow Serum

Skintific

Skintific Mugwort Acne Clay Stick

Skintific Truffle Biome Skin Reborn Cream Gel Moisturizer

Skintific 3% Tranexamic Acid Advanced Bright Serum

Azarine

Azarine Cicamide Barrier Sunscreen Moisturiser SPF35 PA+++

Azarine Calm My Acne Sunscreen Moisturiser SPF 35 Pa+++ 40mL

Azarine Limited Edition X Marvel D100 Serum

Hanasui

Hanasui Collagen Water SPF 30+ PA+++

Hanasui Power Serum

Y.O.U

YOU Radiance Up Series

YOU Acne Plus

NPURE

NPURE Licorice Series

NPURE Licorice Potion of Light Serum

NPURE Licorice Light Up Brightening Pad

NPURE Licorice Milky Spotlight Toner

NPURE Licorice Creamy Light Moisturizer

KOSMETIK

Somethinc

HOOMAN Breathable Cushion Cover SPF 35 PA++++

FOREVER STAY Waterproof Liquid Eyeliner

COPY PASTE BREATHABLE MESH CUSHION SPF 33 PA++

Azarine

Azarine tinted lippie cake

Azarine Oh! So Fine Liner

Azarine Oh! My Brow Definer

Hanasui

Hanasui Eyetractive Liner Pen

Hanasui Mattedorable Lip Cream Boba

HANASUI SERUM CUSHION

Y.O.U

YOU Noutriwear series

YOU Cloud Touch Fixing Tint

YOU Stay All Day Pen Eyeliner

Implora

Implora Jelly Tint

Implora Cheek and Lip tint

Implora Urban Lip Cream Matte

Produk trending di atas telah tersedia di toko seluruh Guardian Indonesia.