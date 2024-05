Kulit Wajah Berjerawat Tak Boleh Pakai Sunscreen? Begini Penjelasan Dokter

ERA.id - Merawat kulit wajah yang berjerawat memang memiliki tantangan sendiri. Salah satunya dalam pemilihan produk skincare yang digunakan, termasuk sunscreen.

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah penggunaan sunscreen tidak boleh menggunakan sunscreen? Menurut pharmafluencer, dr. Ayman Alatas, pernyataan kulit berjerawat tak boleh pakai sunscreen adalah sebuah mitos belaka.

Dokter Ayman mengatakan, paparan sinar matahari memang memberikan efek bagi jerawat untuk mengering, tetapi itu hanya sementara saja. Wajah berjerawat yang terkena sinar matahari langsung akan menambah peradangan yang membuat jerawat tak kunjung sembuh.

“Mitos. Memang sinar matahari itu short term effect nya dia memberikan kesan memperbaiki jerawat, karena pada dasarnya muka kita kena sinar UV kan kering. Jerawat jadi seolah-olah kering untuk 15 sampai 30 menit pertama. Untuk long term effectnya dia malah memperparah jerawat itu sendiri, karena jerawat peradangan ditambah sinar UV itu makin nggak sembuh,” ungkap Dokter Ayman saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/5/2024).

Tak hanya saat jerawat meradang, masalah yang dihadapi jika tak menggunakan sunscreen adalah bekas jerawat. Menurut Dokter Ayman bekas jerawat akan semakin sulit disembuhkan jika tidak menggunakan sunscreen setiap harinya.

“Masalah yang dihadapi kalau jerawat adalah bekas jerawatnya. Sudah capek-capek nyembuhin jerawatnya, sudah sembuh, kena sinar UV karena nggak diproteksi sama sunscreen jadilah bekas jerawat kemerahan dan kehitaman Itu sembuhinnya lama, susah,” tuturnya.

Dengan demikian, penggunaan sunscreen sangatlah penting setiap harinya, termasuk dalam kondisi wajah yang berjerawat.

“Makanya penting banget penggunaan sunscreen, karena memproteksi dari bahaya sinar UV yang bahaya dari sebelum muncul jerawat, sedang jerawat, sampai jerawat yang membekas, jadi makanya itu penting banget,” tambahnya.

Selain itu, pemilihan sunscreen untuk kulit wajah berjerawat juga tidak boleh sembarangan. Pastikan sunscreen tersebut memang diformulasikan untuk kulit wajah berjerawat dengan melihat kandungan-kandungan apa saja yang tertera pada kemasannya.

“Sunscreennya juga tidak boleh sembarangan. Sunscreen harus yang diformulasikan untuk kulit berjerawat. Biasanya pilih yang non acne genic, non comedo genic, perhatikan di packagingnya, non fragrance. Bagusnya juga untuk kulit berjerawat cari yang punya zat aktif untuk merawat jerawat tadi,” pungkas Dokter Ayman.