Cara Memainkan Angklung bagi Pemula, Alat Musik Tradisional Khas Indonesia

ERA.id - Angklung adalah alat musik bambu yang populer di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Merupakan alat musik yang paling mudah dimainkan, artikel ini akan membahas cara memainkan angklung bagi pemula.

Perlu diketahui, sekarang angklung banyak digunakan dalam pendidikan musik. Secara teori Anda hanya tinggal memegang instrumen dengan satu tangan dan pegang salah satu ujung tabung bawah bingkai. Kocok dengan cepat ke samping maka Anda dapat membuat nada.

Angklung Musik Tradisional di Sunda

Angklung tersebar di Asing Tenggara, tidak kecuali Indonesia (Twitter)

Penduduk desa di Jawa percaya pada dewi sawah, Sri Dewi, yang mengawasi kemaslahatan sawah dan masyarakat. Ketika Dewi Sri dilayani dengan baik (dengan ritual) maka akan ada panen raya dan kedamaian di wilayah tersebut.

Di sisi lain, ketika ada kekeringan, epidemi, dan bahkan perang. Penduduk Jawa biasa membuat ritual kepada Dewi Sri dengan memainkan musik angklung. Gaya tradisional yang biasanya dimainkan di luar ruangan tersebut menggunakan angklung yang dilaras dengan tangga nada pentatonis (5 nada) yang tidak ditempa dan memainkan melodi ostinato (siklik).

Tradisi tersebut masih dilakukan di desa-desa di Sunda. Musik angklung tradisional diiringi oleh gendang, gong, pelat logam, dan oboe buluh ganda opsional (tarompet). Kemudian akan ada penari topeng singa ditambahkan dalam beberapa bentuk. Teriakan dan aksi adalah bagian dari pertunjukan. Dalam beberapa bentuk, para pemain akan jatuh ke dalam trans.

Namun, tidak sedikit musik tradisional angklung seperti yang dijelaskan di atas juga bisa digunakan untuk hiburan. Musik angklung tradisional lainnya dilakukan di dalam ruangan. Improvisasi tarian adalah hal biasa dalam segala bentuk. Beberapa nama musik tradisional angklung di Sunda diantaranya Reak, Buncis, Ogel, dan lain sebagainya.

Cara Memainkan Angklung dengan Mudah

Dalam beberapa kasus, seseorang dapat memainkan lebih dari satu alat musik angklung dengan memegang satu alat musik di masing-masing tangan atau dengan menggantung satu alat musik di lengan bawah sambil memegang alat musik lainnya.

Setiap angklung hanya dapat memainkan satu nada tangga nada. Jika ada lima, Anda dapat memainkan tangga nada pentatonik; ketika ada tujuh atau lebih, Anda dapat memainkan lagu rakyat yang paling sederhana.

Sebagai contoh, untuk memainkan lagu "Mary Had a Little Lamb", Anda hanya membutuhkan empat angklung (empat nada). Saat ini, satu set angklung dapat dibeli di online shop, dan perguruan tinggi serta sekolah menggunakannya di kelas dan kegiatan sosial.

Cara Menggunakan Notasi Cipher pada Angklung

Dilansir dari tukangangklung, ada beberapa sistem notasi. Salah satu yang mudah adalah sistem cipher. Setiap nada skala diwakili oleh angka. Kunci C adalah nada yang paling umum pada instrumen angklung, C (do) = 1, D (re) = 2, E (mi) = 3, F (fa) = 4, G (sol) = 5, A (la) = 6, B (ti) = 7.

Ketika nada satu oktaf lebih tinggi dari rentang tengah, titik ditempatkan di atas angka; ketika nada satu oktaf lebih rendah, sebuah titik ditempatkan di bawahnya.

Dua titik menunjukkan dua oktaf lebih tinggi atau lebih rendah. Namun secara umum, sangat sedikit lagu daerah yang memiliki nada terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Selain cara memainkan angklung, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu ingin tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…