Mengapa Wayang Ditetapkan Sebagai Mahakarya Dunia? Mari Simak Penjelasan Lengkapnya

Wayang Kulit adalah salah satu bentuk kebudayaan asli Indonesia yang menarik perhatian masyarakat internasional. Lantas mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia?

Wayang menarik penonton lantaran memiliki alur cerita memukau yang dibawakan oleh seorang dalang yang mahir. Wayang terbuat dari kulit kerbau yang dirancang dengan rumit, di antaranya detail kostum dengan warna kompleks yang bertujuan untuk membantu penonton membedakan antara karakter.

Wayang Kulit dinyatakan sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO pada tahun 2003. Lantas seberapa populer Wayang Kulit sebagai bentuk seni saat ini? Apakah bentuk tersebut memiliki pengaruh di luar Indonesia?

Dilansir dari asiasociety.org, wayang kulit telah populer di berbagai belahan dunia, termasuk Cina, India, dan Turki, tetapi wayang mencapai tingkat yang luar biasa di Jawa.

Wayang di Jawa menarik para penonton karena biasanya dilakukan dalam sebuah pertunjukan dengan durasi panjang yaitu delapan hingga sembilan jam yang berlangsung sepanjang malam.

Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia?

Seni yang Kompleks

Alasan pertama mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia lantaran wayang kulit menggabungkan beberapa seni di dalam pertunjukannya.

Wayang memiliki makna spiritual yang dalam, cerita yang menghibur, musikalitas yang luar biasa (baik dalam gamelan maupun vokal), pesan filosofis yang dalam, ulasan politik terkini, dan humor mesum yang digemari masyarakat.

Dengan demikian wayang adalah salah satu bentuk seni terlengkap, dengan segala sesuatunya ada di tangan dhalang. Seorang dalang yang baik memang seorang sosok yang memiliki bayaran tinggi karena dapat tampil di depan ragam penonton bisa sebanyak 6 atau 7.000 orang.

Kesenian yang Khas

Wayang kulit Jawa melibatkan wayang khas yang merupakan karya seni itu sendiri. Perlu diketahui, orkestra gamelan terdiri dari antara 20 dan 40 musisi dan terdiri dari instrumen perunggu - gong, metalaphone, senar, dan vokal.

Dengan demikian, wayang adalah salah satu bentuk seni yang hebat karena menggabungkan cerita kuno, mantra mistis, dan komentar topikal.

Bentuk Teater yang Unik

Wayang Kulit adalah bentuk teater unik yang menggunakan cahaya dan bayangan. Wayang dibuat dari kulit kerbau dan dipasang pada batang bambu. Saat diangkat di balik selembar kain putih, dengan bola lampu listrik atau lampu minyak sebagai sumber cahaya, maka bayangan akan muncul di layar.

Berkisah Romantis

Lakon Wayang Kulit selalu didasarkan pada kisah romantis, terutama adaptasi dari epos klasik India seperti Mahabarata dan Ramayana. Selain itu, beberapa lakon juga didasarkan pada kejadian lokal (masalah terkini) atau cerita sekuler lokal lainnya. Semua cerita tersebut akan digarap terserah dalang sebagai orang yang memutuskan arah pertunjukan.

Dalang adalah sosok jenius di balik kesuksesan seluruh wayang. Dalang adalah orang yang duduk di belakang layar dan akan menceritakan kisah-kisah.

Seorang dalang akan tampil diiringi orkestra tradisional yang bertujuan memberikan melodi resonan dan ritme konvensional. Selain itu, tugas dalang adalah harus bisa memodulasi suara untuk menciptakan ketegangan sehingga mempertinggi unsur drama.

Unsur drama dalam sebuah wayang akan mencapai klimaks dengan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Beberapa dalang yang terkenal dalam sejarah di Indonesia di antaranya Ki Nartosabdho, Ki Anom Suroto, Ki Asep Sunandar Sunarya, Ki Sugino, dan Ki Manteb Sudarsono.

Selain mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya.