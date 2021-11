Komunikasi Efektif, Kiat Agar Gen Z Sukses di Dunia Kerja

ERA.id - Generasi Z (Gen Z) dalam beberapa tahun ke depan akan mendominasi usia produktif. Artinya, mereka akan menguasai pasar tenaga kerja dan mengisi pos-pos strategis.

Namun, survei yang dilakukan oleh Kronos Incorporated (2019) kepada 3.400 responden dari seluruh dunia, menunjukkan bahwa hanya 44 persen Gen Z yang menyukai bekerja dengan tim dan rekan kerja secara langsung.



Survei tersebut juga menemukan bahwa Gen Z ternyata tidak terlalu percaya diri untuk memasuki dunia kerja. Sebanyak 34 persen dari responden mengaku cemas dan merasa tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk sukses di dunia kerja.

Sementara itu, 20 persen diantaranya merasa kurang termotivasi. Sedangkan 17 persen lainnya selalu merasa rendah diri. Padahal, kepercayaan diri berpotensi melahirkan inovasi di tempat kerja.



Ismail Marosy, Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pertamina membagikan ceritanya tentang pentingnya membangun kepercayaan diri agar dapat bersaing di bursa kerja nantinya.



“Kami tetap menyukai kegiatan bertukar pendapat. Tetapi biasanya, kami akan lebih memilih untuk berdiskusi dengan komunitas atau kelompok di forum tertentu. Hal ini disebabkan terutama karena minimnya kepercayaan diri yang kami miliki untuk menerima respon atau judgment dari publik terhadap pendapat kami,” pungkas Ismail.



Olah kerenanya, Ismail dan kawan-kawannya mulai memberanikan diri untuk mengemukakan pendapat secara bijak di ruang publik. Selain melalui tulisan ilmiah dan tulisan di media sosial, mereka juga mengikuti kegiatan diskusi mahasiswa di luar perkuliahan.



Alhasil, bersama rekan-rekan satu kampusnya, Aulia Afifatuz Z., dan Syarif Hidayatullah, Ismail meraih Juara 2 lomba debat bertajuk "Spirit Moving Action To Prove Our Creativity With Sport and Art" yang dilaksanakan oleh UKM Pramuka Universitas Sriwijaya, beberapa waktu lalu.



Tema besar dari lomba tersebut adalah membangun Indonesia bangkit dari pandemi. Berbagai isu dibahas, mulai dari kebangkitan industri pariwisata, kesiapan ekonomi, regulasi, lingkungan, hingga isu terkait kesehatan, seperti vaksinasi.



“Melalui perlombaan tersebut, kami belajar bahwa untuk bisa bijak berpendapat di ruang publik, kami harus memiliki dasar pengetahuan tentang isu yang dibahas. Misalnya dengan membaca informasi dasar dari sumber-sumber yang kredibel. Jika perlu, lakukan verifikasi ulang untuk setiap informasi yang kita baca dan cek kebaharuannya,” tutur Ismail.



Tak dipungkiri, kehadiran mata kuliah Creative Problem Solving (CPS) dan Critical Thinking (CT) yang diberikan di kelas, menurut Ismail membantunya dan tim dalam menyusun strategi dan menuliskan gagasan secara terstruktur. Selain itu, keterlibatannya dalam kegiatan kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, dan Unik Kegiatan Mahasiswa lainnya, membantu Ismail dan tim melatih kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan khalayak.









