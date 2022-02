Lantik Pengurus Satupena di 34 Provinsi, Denny JA: Bangun Kota Literasi

ERA.id - Bertepatan dengan Hari Pers Nasional 9 Febuari 2022, 34 koordinator Persatuan Penulis Indonesia Satupena di 34 Provinsi resmi dilantik oleh ketua umum Denny JA.



Mereka diberikan tugas khusus untuk ikut membangun The City of Literature alias Kota Literatur di wilayah masing-masing.



Denny mendapatkan inspirasi soal The City of Literature dari Unesco, PBB. Istilah itu untuk kota yang kaya dengan sumber daya literasinya.



