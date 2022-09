Viral Putu Trisna Bacok dan Pukuli Pengendara Motor di Bali, Kini Ditangkap

ERA.id - Pria gemuk bernama Putu Trisna Wibawa, viral di media sosial, usai mengamuk di Jalan Simpang Semer, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali.



Putu Trisna dalam video yang viral itu, membawa senjata tajam seperti pisau dan sempat mengancam dan membacok warga yang melintas.



Belakangan, Polres Badung melalui Tim Opsnal Polsek Kuta Utara, langsung bergerak dan menangkap Putu Trisna, Kamis (1/9/2022).



"Pelaku awalnya mengendarai sepeda motor lepas tangan dan menabrak korban. Malah Pelaku marah-marah, selanjutnya mengamuk dan mengeluarkan sajam. Kemudian mengancam orang orang yang melintas," kata Kapolsek Kuta Utara Kompol Diah Kurniawandari.



Akibat kelakuan pelaku, orang korban terkena sajam yang digunakan pelaku saat mengamuk, yakni Komang Putra Wirawan (19) asal Kediri Tabanan mengalami luka ringan pada kaki dan Kadek Sukerta (23) asal Buleleng mengalami luka tusuk pada bahu kanan dan mengalami sesak nafas.



Korban atas nama Kadek Sukerta hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Mangusada.



"Kemungkinan pelaku mengalami gangguan jiwa, pelaku kita akan bawa ke RSJ untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Kini barang bukti sudah diamankan di Mako Polsek Kuta Utara," kata dia.

Dihajar pandemi dua tahun, survival tanpa banyak bantuan pemrentah lokal, cash flow menurun, inflasi merangkak, another glance of Bali Life... Ngamuk mode on 😂🔥#Balilife pic.twitter.com/wbigqX7MlW