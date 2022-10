Puncak Macet, Polisi Berlakukan One Way Dari Jakarta-Cianjur

ERA.id - Kemacetan terjadi di Simpang Gadog, Puncak Bogor. Bahkan akibat dari kemacaten tersebut, antrian di pintu tol Ciawi, Bogor mencapai 1,5 Kilometer.



Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Bogor AKBP, Dicky Anggi Pranata mengatakan upaya kemacetan saat ini sudah melakukan rekayasa lalin berupa contra folow dari exit GT Ciawi.



Selain itu pihaknya juga memberlakukan sistem satu arah (One Way) dari Jakarta-Cipanas Cianjur.



"Kita mulai pukul 7.30 kami berlakukan one way dari Jakarta-Cianjur untuk menarik arus," kata Dicky kepada wartawan.



Menurut Dicky kepadatan terjadi karena memang saat ini kebetulan juga tanggal merah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga mungkin banyak kendaraan dari sekolah yang melaksanakan libur.



"Kita akan melihat sendiri situasi dan kondisinya Kami mengimbau masyarakat atau wisatawan yang masuk kawasan Puncak hari ini agar tetap di antreannya, mentaati arahan petugas kami di lapangan," tandas Dicky.