'Mayat yang Hidup Lagi' di Bogor Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi

ERA.id - Urip Saputra, pria yang dikabarkan hidup kembali usai meninggal dunia, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Bogor usai menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor.



Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Redhoi Sigiro membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, Usep Saputra menyerahkan diri pada Jumat (18/11/22) malam.



"Iya benar, Urip sudah menyerahkan diri ke Polres Bogor tadi malam," kata Sigiro kepada wartawan, Sabtu (19/11/22).



Sigiro mengungkapkan, pria berusia 40 tahun tersebut menyerahkan diri bersama istrinya yakni Y.



"Urip menyerahkan diri dengan istrinya langsung ke Polres Bogor," ungkapnya.



Sigiro mengatakan jika pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan. Mendalami motif daripada apa yang dilakukan Urip tersebut hingga menggerakkan masyarakat.



Sebelumnya, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus yang melibatkan Rohaniawan Konghucu tersebut.



Salah satunya, kata dia, adalah penerbangan peti jenazah dari Semarang ke Bogor dan juga surat kematian dari rumah sakit di Jakarta.



Mengenai informasi itu, Iman menegaskan pihaknya telah memeriksa riwayat penerbangan beberapa hari terakhir. Hasilnya, tidak penerbangan yang membawa jenazah dari Semarang.



Iman juga memastikan peti jenazah yang membawa US tidak berasal dari rumah sakit di Jakarta seperti yang ramai dikabarkan.



"Tidak ada (rumah sakit). Sopir ambulans juga sudah kita periksa. Informasi awal dari istri, informasikan ke keluarga, lalu yang bawa dan jemput itu istrinya. Tapi kami temukan fakta lain dari keterangan saksi yang ada. Saat ini sedang pendalaman antara satu keterangan dengan keterangan lainnya," jelas Iman.



Iman juga menampik adanya dugaan mati suri terhadap US. Sebab, keluarga atau istri tidak mampu menunjukkan surat kematian US. "Kami sudah minta surat keterangan kematian, yang bersangkutan belum bisa menunjukkan," kata Iman.



Menurut Iman, saat ini US masih dalam perawatan di RSUD Kota Bogor dan dalam kondisi stabil.



"Yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan awal, dibuka petinya tidak meninggal. Masih dalam keadaan hidup, nadinya juga normal, napasnya ada lalu diambil tindakan medis di puskesmas untuk pertolongan pertama lalu diteruskan ke RSUD Kota Bogor. Masih normal dan masih perawatan di RSUD Kota Bogor," kata Iman.