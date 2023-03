Sultan HB X Belum Mau Berlakukan Jam Malam meski Teror Klitih Menghantui Warga Jogja

ERA.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para orang tua mampu membangun dialog dengan anak untuk mencegah kasus klitih yang marak di daerahnya.

"Asal orang tua mau membangun dialog yang baik, saya kira hal seperti itu harus bisa dilakukan. Tapi kalau dengan orang tuanya pun enggak pernah bertemu, pergi ya bebas begitu saja, tidak pernah tahu, pamit pun enggak pernah, ya terus bagaimana, kan ada masalah," kata Sultan HB X di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (27/3/2023).

Orang tua, menurut Sultan, perlu mengontrol serta membatasi aktivitas anak di luar rumah, khususnya bagi yang masih di bawah umur. "Kalau anaknya tidak mau (dibatasi) ya malam hari saat mau bangun orang tuanya melihat tempat tidurnya ditempati atau tidak," kata dia.

Pencegahan kasus kejahatan jalanan yang masih terjadi di wilayahnya, kata dia, belum memerlukan penerapan kebijakan jam malam, karena dikhawatirkan justru menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Aparat kepolisian, kata dia, harus mampu mengambil tindakan hukum kasus kejahatan jalanan secara tegas dan konsisten.

"Upaya lain saya belum menemukan, wong juga nyatanya disel (dipenjarakan) juga tetap terjadi. Sekarang bagaimana keluarga itu bisa membangun konsolidasi sendiri tapi kalau kebebasan itu dilepas pergi, enggak pernah tempat tidurnya dilihat, mungkin tidak pernah pulang, ya susah," kata dia.

Sementara, terkait wacana pengadaan sekolah khusus bagi anak yang terlibat kekerasan jalanan, Sultan mengaku masih mempertimbangkannya.

"Kalau ada sekolah khusus, apakah orang tua atau si anak mau. Dan persoalan sekian puluh tahun yang lalu sama sekarang kan beda. Saat ini (anak) cenderung lebih karena merasa bebas saja," kata dia.

Seperti diwartakan, Jajaran Polresta Yogyakarta telah mengamankan 15 klitih yang aksinya viral di media sosial. Sembilan di antaranya anak di bawah umur.

Para pelaku menganiaya korban berinisial N menggunakan tangan kosong ataupun ditendang.

Peristiwa ini diawali saat korban berinsial N dan kelompoknya yang menggunakan empat sepeda motor berpapasan dengan kelompok pelaku di Jalan HOS Cokroaminoto, Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada Jumat (24/3) pukul 04.30 WIB dan kemudian saling mengumpat.

Kelompok pelaku yang mengendarai dua sepeda motor kemudian putar balik dan mengejar rombongan korban. Sesampainya di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Bumijo, Jetis, salah seorang dari rombongan pelaku melempar batu hingga membuat kendaraan yang ditumpangi N menabrak pot dan jatuh. Setelah jatuh, N kemudian dikeroyok.

Polisi menjerat para pelaku dengan Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal 9 Tahun Penjara dan Pasal 80 ayat (2) Juncto Pasal 76 C Undang-undang No. 35 tahun 2014, tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 5 Tahun Penjara.