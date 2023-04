Wisatawan Kaget Harga Parkir Pantai Anyer Digetok Rp100 Ribu, Pemprov Banten Belum Merespons

ERA.id - Sebuah foto dengan narasi yang menyebutkan biaya parkiran di Pantai Anyer, Banten sebesar Rp100.000 viral di media sosial. Informasi itu pertama kali dibagikan oleh akun Twitter @thinaria*** pada Minggu (23/4/2023).

Dalam cuitannya, aku tersebut menuliskan bahwa ia harus membayar pakiran mobil Rp100.000 saat datang ke Pantai Anyer. Pada foto yang diunggah terlihat biaya Rp100.000 untuk parkiran mobil.

"@PemprovBanten selamat siang bapak/ibu. Masa iya parkiran untuk mobil di anyer sampai Rp 100.000 ?" cuit akun tersebut.

"Apa Memang segitu biaya parkir di pantai pantai anyer? Mohon penjelasannya. Terima kasih," sambung akun tersebut.

ERA.id pun mencoba menghubungi beberapa stakeholder Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada yang merespons terkait keluhan yang disampaikan wisatawan tersebut.

Pantai Anyer menjadi salah satu tujuan wisata di libur Lebaran 2023. Hingga hari ini, Minggu (23/4/2023) kemarin wisatawan berbondong-bondong datang ke pantai Anyer.

Polres Cilegon pun menerapkan sistem satu arah atau one way di jalur wisata Cilegon-Anyer, Banten. Pemberlakuan di jalur wisata tersebut bersifat situasional untuk mengantisipasi kepadatan wisatawan.

"Rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan itu polres akan melakukan one way, karena ini kan arus masuk, orang pada masuk hotel makanya banyak yang masuk ke arah Anyer jadi dilakukan one way," kata Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro dalam keterangannya, (24/4/2023).

Eko mengatakan sistem satu arah diterapkan pada pagi hari saat wisatawan memasuki jalur wisata Anyer. Sebaliknya, pada sore hari, sistem satu arah diberlakukan di jalur menuju Cilegon. Namun, penerapan sistem itu tergantung situasi di lapangan.

"One way juga melihat situasi dan kondisi di lapangan dulu, kalau memang tidak padat langsung diluruskan, kalau ini one way," katanya.