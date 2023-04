Antisipasi Membludaknya Wisatawan, Jalur Wisata Cilegon Arah Anyer Diterapkan One Way

ERA.id - Satuan Lalu Lintas Polres Cilegon memberlakukan rekayasa sistem satu arah atau one way di jalur wisata Cilegon-Anyer, Banten. Pemberlakuan di jalur wisata tersebut bersifat situasional untuk mengantisipasi kepadatan wisatawan.

"Rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan itu polres akan melakukan one way, karena ini kan arus masuk, orang pada masuk hotel makanya banyak yang masuk ke arah Anyer jadi dilakukan one way," kata Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro dalam keterangannya, (24/4/2023).

Eko mengatakan sistem satu arah diterapkan pada pagi hari saat wisatawan memasuki jalur wisata Anyer. Sebaliknya, pada sore hari, sistem satu arah diberlakukan di jalur menuju Cilegon. Namun, penerapan sistem itu tergantung situasi di lapangan.

"One way juga melihat situasi dan kondisi di lapangan dulu, kalau memang tidak padat langsung diluruskan, kalau ini one way," katanya.

Penerapan sistem satu arah diberlakukan mulai dari persimpangan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon. Polisi akan berjaga di setiap persimpangan untuk mengantisipasi kendaraan yang masuk dari mengarah ke jalan utama Anyer.

"Semua persimpangan, pospam itu menutup jalur-jalur di Pospam 7 dan 8. Pos pantau melakukan penyekatan semua di seluruh pos pantau. Nanti yang memberikan aba-aba Kabag Ops," ujarnya.

Eko menambahkan, wisatawan yang hendak berlibur ke Anyer mulai terlihat pada H+1 Idul Fitri 2023. Puncak arus libur Lebaran diprediksi mulai hari ini hingga Selasa depan.

"Puncak liburan Lebaran mulai hari ini, ini karena orang mau masuk mungkin sampai hari Selasa, karena Rabu mulai masuk kerja," jelasnya.