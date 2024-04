Jalur Puncak Bogor Mulai Dipadati Wisatawan, Polisi Berlakukan Sistem One Way

ERA.id - Kondisi lalu lintas di Simpang Gadog, Bogor mulai dipenuhi kendaraan pada Sabtu (13/4/2024). Polisi pun memberlakukan sistem one way yang dimulai sejak pukul 05.30 WIB.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatwl Lantas) Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan sistem one way dilakukan dari mulai arah Puncak menuju Jakarta. Kemudian mulai jam 07.00 WIB diberlakukan one way dari arah sebaliknya.

"Untuk kondisi pada pagi ini sangat meriah banyak wisatawan dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk siang nanti akan dilaksanakan one way arah Cianjur menuju Jakarta untuk waktu masih kita liat sesuai dengan keadaan lalu lintas yang ada," kata AKP Rizky kepada wartawan saat berada di Simpang Gadog.

Ia mengungkapkan jumlah kendaraan diprediksi akan lebih meningkat lagi pada hari Minggu.

"Kemungkinan hari Minggu nanti adalah puncak dari arus balik dan wisata," ucapnya.

Rizky menghimbau untuk para pengendara wisatawan yang ingin berwisata di jalur puncak berhati-hati dan fokus berkonsentrasi.

"Cek keadaan kendaraan cek fisik untuk berkendara kemudian taati rambu rambu lalu lintas dan patuhi aturan petugas yang ada di lapangan," ujarnya.