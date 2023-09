Polisi Sebut Anak Perwira TNI yang Tewas Terbakar di Lanud Halim Tulis Pesan di Akun Roblox-nya, Begini Isinya..

ERA.id - Polisi masih menelusuri kasus kematian anak perwira menengah (Pamen) TNI AU, CHR (16) yang ditemukan tewas terbakar di sekitar Lanud Perdana Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim). Akun permainan CHR akan didalami untuk menelusuri kasus ini.

"Kami juga akan mengecek akun Roblox. Jadi, korban ini hobinya memang gamer. Mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban, bertuliskan, tulisannya 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata saat konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9/2023).

Sebanyak 18 CCTV telah diamankan untuk mendalami kasus kematian CHR. Polisi menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) untuk mendalami motif kejadian ini.

"Hari ini juga kita mengirimkan HP, PC, dan juga tab, serta laptop korban untuk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik ke puslabfor Bareskrim Mabes Polri," tambahnya.

Sebelumnya, anak Pamen TNI AU, CHR yang ditemukan tewas terbakar di sekitar Lanud Perdana Halim Perdanakusuma, ternyata juga mengalami luka bacok atau sayatan di tubuhnya.

"Ada enam luka di dada, yakni tiga (di) kanan dan tiga (di) kiri," kata Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Hariyanto saat dihubungi, Selasa (26/9).

Dari hasil autopsi diketahui korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuhnya dengan persentase 91 persen.

"Jadi semuanya kebakar tinggal 9 persen saja yang tidak terbakar. Kemudian kebakarannya grade 2 (atau) 3 artinya sudah kebakaran lanjut juga," ungkapnya.

Jenderal bintang satu Polri ini menambahkan jenazah CHR sudah dikembalikan keluarga untuk proses pemakaman pada Senin (25/9) kemarin.