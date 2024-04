Lion Air Buka Rute Baru Medan-Balikpapan

ERA.id - Maskapai penerbangan Lion Air membuka rute baru Medan-Balikpapan. Rute ini resmi diperkenalkan dan mulai berlaku 1 April 2024.

Peluncuran rute baru ini bagian komitmen Lion Air untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia, mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) baru, serta memfasilitasi kebutuhan perjalanan bagi masyarakat, wisatawan dan pebisnis.

Pembukaan rute baru ini ditandai dengan penerbangan perdana dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur (BPN) ke Bandar Udara Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara (KNO), Senin (1/4/2024).

Managing Director PT Angkasa Pura Aviasi, Ravishankar Saravu didampingi Head of Corporate Secretary and Legal, Dedi Al Subur. Ravishankar Saravu menyatakan harapannya bahwa penerbangan ini akan dilaksanakan setiap hari, sehingga tercipta konektivitas antara Bandara Kualanamu dan Balikpapan.

"Dengan adanya rute penerbangan baru ini mampu menarik wisatawan dari Kalimantan untuk berkunjung ke Sumatera Utara," katanya didampingi Head of Corporate Secretary and Legal, Dedi Al Subur dan Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro kepada wartawan.

Head of Corporate Secretary and Legal, Dedi Al Subur menambahkan, dengan rute baru Lion Air Balikpapan ke Kualanamu berkesinambungan sehingga tercipta konektingfitas dari HAP Airport jadi Spoke Airport bisa berjalan.

"Penerbangan ini dilakukan setiap hari oleh pihak maskapai," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengungkapkan, penerbangan pertama ini telah berhasil mengangkut sebanyak 197 penumpang, dari total kapasitas 215 kursi.

"Angka keterisian yang mencapai lebih dari 98% ini menunjukkan minat dan antusiasme masyarakat terhadap rute penerbangan ini," jelasnya.

Penerbangan dioperasikan menggunakan pesawat jet generasi modern Boeing 737-800NG yang menawarkan 189 kursi kelas ekonomi dan Boeing 737-900ER dengan 215 kursi kelas ekonomi. Ada pun jadwal keberangkatan penerbangan Lion Air rute Medan-Balikpapan, Balikpapan-Medan ini berangkat setiap hari. Yakni, Kualanamu (KNO) – Balikpapan (BPN) JT-952 06.30 WIB 09.00 WITA Balikpapan (BPN) – Kualanamu (KNO) JT-953 16.40 WITA 19.00 WIB.