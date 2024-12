Kesal Dipalak Melulu di Jalanan Lampung, Sopir Truk: Hei, Duit Saya Sudah Habis!

ERA.id - Seorang sopir truk diduga menjadi korban pungutan liar atau pungli di desa Way Pisang, kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Dugaan pungli ini dibagikan oleh sopir truk dan viral di media sosial.

Dalam video viral yang dikutip dari Instagram @lampung.24jam, terlihat sebuah mobil sedang melaju di Jalan Lintas Sumatra Simpang Perikanan desa Way Pisang, kecamatan Way Tuba, kabupaten Way Kanan, Lampung. Inisden itu diduga terjadi pada Minggu (15/12) dan dibagikan oleh Veri Nubriyantoro.

Dari video tersebut terlihat truk dihadang oleh seorang pria yang menaiki sepeda motor seorang diri. Pengendara motor memberi isyarat untuk berhenti.

"Abis (uangnya) nanti lagi nanti tak ambil lagi," ujar sopir truk tersebut.

Sopir yang didampingi oleh kenek di dalam pun tetap melaju dan tidak mengindahkan permintaan pelaku. Namun pelaku justru mengejar sopir truk dan tetap meminta sejumlah uang.

"Kok sampe sini loh?" tanya sopir truk heran.

Pelaku yang menggunakan jaket berwarna hitam itu kemudian berhenti dan turun dari motornya. Ia berusaha untuk mencegat truk tersebut sambil kembali menujuk ke arah sopir seolah memberi ancaman.

"Eh yo sini video-video tapi hati-hati," kata sopir truk kepada rekannya.

"Eh duit saya abis berenti di depan, babi banget," kata sopir truk kepada pelaku.

Terkait video viral tersebut, akun media sosial Polres Way Kanan memberikan tanggapan. Akun humas Polres Way Kanan mengatakan bahwa pelaku sudah berhasil diamankan.

"Terima kasih utk informasinya dan Polres Way Kanan telah menangkap diduga pelaku pungli yang meresahkan pengguna jalan tersebut dan telah dilakukan sidik lebih lanjut," kata humas Polres Way Kanan.