Munafri Utak-Atik Proyek Lapangan Karebosi Makassar, Warisan Danny Berpotensi Gagal Mangkrak

ERA.id - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berjanji akan kembali menghidupkan denyut proyek revitalisasi Lapangan Karebosi yang selama ini menjadi ikon Kota Makassar.

Proyek prestisius peninggalan Danny Pomanto ini sempat mangkrak sehabis ditutup sejak 2024. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Makassar, Senin kemarin mengatakan, penting memaksimalkan fungsi Lapangan Karebosi.

"Lapangan Karebosi yang telah melewati perjalanan sejarah panjang kini menjadi salah satu ikon Kota Daeng. Ini benar-benar diperbaiki, jangan sampai kita tinggalkan begitu saja," ujarnya.

Munafri atau Appi mengatakan, Lapangan Karebosi sebelumnya difungsikan sebagai pusat kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan. Namun, beberapa tahun terakhir, pembangunan berhenti hingga terkesan mangkrak.

"Karena itu, kami mengambil langkah membuat penganggaran baru, melakukan seluruh tahapan, berkomunikasi. Dan ada asistensi dengan penegak hukum, termasuk BPK, agar proses ini bisa berjalan kembali," katanya.

Menurutnya, lapangan Karebosi memiliki fungsi strategis sebagai ruang publik yang menunjang kesehatan masyarakat, termasuk lansia yang membutuhkan sarana olahraga aman dan nyaman.

"Ini ikon Kota Makassar. Kita mau semua fasilitas di sini bisa dipakai kembali, menjadi ruang interaksi masyarakat, tempat berolahraga, dan ruang terbuka yang benar-benar dinantikan warga," ujarnya.

Munafri menegaskan, revitalisasi Karebosi bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat. Prosesnya memerlukan perencanaan matang sesuai aturan, apalagi mengingat kondisi proyek sebelumnya yang sempat bermasalah.

Tahun ini pihaknya sudah memasukkan rencana pembangunan dalam anggaran perubahan atau bisa masuk dalam APBD pokok 2026. "Insyaallah tahun depan sudah masuk di anggaran pokok untuk pelaksanaan fisiknya," terang Appi.

Terkait desain, Munafri mengungkapkan ada sedikit perubahan dari konsep sebelumnya. Penyesuaian dilakukan untuk menambah fasilitas seperti area istirahat, ruang berlindung, toilet umum, dan musala.

Lapangan jogging dan fasilitas olahraga lainnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kesehatan fisik, seperti jogging, berlari, berjalan, dan lain-lain.