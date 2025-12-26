Siap Liburan ke Luar Negeri? 5 Hotel Unik dan Menarik yang Bisa Jadi Pilihan

ERA.id - Berencana menghabiskan libur akhir tahun dengan menjelajah belahan dunia? Pilihan hotel menjadi pertimbangan utama karena tak sekadar memberi rasa nyaman, tetapi juga memberikan pengalaman yang berkesan.

Beberapa negara menghadirkan konsep tempat penginapan anti mainstream. Mulai dari pemandangan di tengah hutan batu, menyatu bersama alam, hingga kubah transparan sambil menikmati aurora.

Inilah 5 rekomendasi hotel unik yang bisa kamu datangi sebelum tahun 2025 berakhir:

1. Kagga Kamma Nature Reserve, Amerika Selatan

Kaga Kamma Nature Reserve (Sumber foto: kaggakamma.com)

Tersembunyi di selatan Pegunungan Cederberg, Kangga Kamma Nature menawarkan pengalaman menginap yang unik seperti tinggal di gua-gua buatan sambil menikmati pegunungan Koue Bokkeveld.

Berada di wilayah gurun Karoo yang luas, padang fynbos yang khas, dan langit tanpa polusi sore memberi pemandangan sore dan malam yang tak terlupakan.

2. Valley View Glampings, New Zealand

Valley View Glamping New Zealand ( (sumber foto:www.valleyviews.co.nz)

Hotel tipe area glamping di tengah hamparan lembah Waitaki menghadirkan kemewahan alam yang berpadu sempurna. Seperti suasana pedesaan di Selandia Baru yang cocok untuk relaksasi, jauh dari hiruk-piruk perkotaan.

Jendela bay window besar di kubah geodesik menampilkan pemandangan matahari pagi, langit malam penuh bintang, bangun di pagi hari para tamu disambut kicauan burung dan udara segar pegunungan.

3. Inntel Hotels Amsterdam Zaandam, Belanda

Inntel Hotel Amstedam Zaamdam (sumber foto: https://www.inntelhotels.nl/en)

Inntel Hotels Amsterdam Zaandam adalah hotel bintang 4 yang ikonik di Zaandam, Belanda. Bangunan hotel ini terlihat mencolok lantaran memiliki desain berupa tumpukan sekitar 70 rumah tradisional Zaan.

Desain arsitekturnya menggabungkan kemewahan modern dengan homage pada sejarah industri Zaan, membuatnya menjadi landmark visual yang sering difoto wisatawan.

4. Kakslauttanen Arctic Resort, Finlandia

Kakslauttanen Arctic Resort Finlandia ((sumber foto: www.kakslauttanen.fi/)

Tempat menginap unik di Lapland, Finlandia, tamu yang datang bisa tidur di bawah langit penuh bintang dan aurora borealis dari dalam igloo kaca yang hangat dan nyaman. Terletak sekitar 250 km di utara Arctic Circle, suasananya benar-benar terasa terpencil, sunyi, dan dikelilingi hutan bersalju yang luas.

Masing-masing dengan area igloo dan kabin yang tersebar di lahan luas sehingga tetap terasa privat dan tenang. Di musim dingin, Kakslauttanen berubah menjadi “winter wonderland” dengan salju tebal, pepohonan putih, dan langit gelap yang ideal untuk berburu aurora.

5. The Wigwam Motel, California

The Wigwam Moteotel ((sumber foto: www.wigwammotel.com/)

Wigwam Motel adalah motel ikonik bergaya Route 66 di Holbrook, Arizona, di mana tamu menginap di dalam wigwam beton raksasa berbentuk teepee setinggi 32 kaki, menciptakan nuansa nostalgia era road trip Amerika tahun 1930-an yang autentik dan menyenangkan.

Setiap kamar berbentuk wigmam (teepee besar), sesuai tenda penduduk asli Amerika dengan kerucut yang dibangun dari beton dan baja sehingga tahan lama dan mempertahankan bentuk khasnya.

Adakah hotel mana yang paling menarik perhatian kamu?