Sempat Mangkrak, Proyek Karebosi Makassar Bakal Dilanjut Munafri, Disiapkan Rp40 Miliar

ERA.id - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran Rp 40 miliar untuk kembali merevitalisasi Lapangan Karebosi yang sempat mangkrak di tangan Wali Kota sebelumnya, Ramdhan Pomanto atau Danny.

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda di Makassar, Rabu kemarin mengungkapkan bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi dasar dilakukan penyesuaian desain revitalisasi.

"Untuk lapangan Karebosi, sudah diaudit oleh BPKP. Salah satu hasilnya adalah bisa mengubah desain. Jadi ada beberapa bagian desain yang akan kita ubah," ujarnya.

Zulkifly mengatakan proses perencanaan teknis dan pengawasan kini tengah disiapkan secara menyeluruh, mengingat Karebosi bukan hanya alun-alun utama, tetapi juga simbol identitas Kota Makassar.

Ia menyatakan lapangan Karebosi merupakan ikon dan jantung Kota Makassar, sehingga pihaknya mematangkan rencana revitalisasi kawasan bersejarah ini dengan persiapan teknis dan pengawasan yang menyeluruh.

Desain baru tetap mempertahankan ciri khas Karebosi, namun disempurnakan dengan sentuhan modern agar lebih nyaman dan fungsional bagi masyarakat.

Ia pun berharap, nantinya proses masuk ke tinjauan perencanaan dan setelahnya dianggarkan di APBD Pokok dengan sistem multi tahun atau multiyears. Harapannya, tender bisa kita laksanakan di awal 2026, lalu dikerjakan selama 12 bulan.

"Ada beberapa skema tender. Tapi kalau tidak memungkinkan, akan dilanjutkan dengan sistem multiyears," terangnya.

Andi Zulkifly menambahkan, alokasi anggaran awal untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp40 miliar, disusul kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya.

Anggaran tersebut mencakup seluruh komponen pekerjaan yang sudah dipilah berdasarkan batasan mana yang dilanjutkan dan mana yang tidak.

"Semua sudah dihitung, termasuk komponen yang bisa digunakan kembali. Tinggal dibuatkan review, lalu perencanaan, dan tender dini," ucapnya.

Meski ada perubahan, desain baru Karebosi tetap mempertahankan konsep utama. Perubahan hanya sekitar 20–30 persen dari desain awal, termasuk tetap mempertahankan fasilitas jogging track yang menjadi salah satu ikon aktivitas warga.