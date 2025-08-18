Anak SD di Lampung Selatan Panjat Tiang Demi Kibarkan Bendera Indonesia

ERA.id - Seorang anak SD nekat memanjat tiang bendera demi menyelamatkan Merah Putih agar tetap berkibar saat pelaksanaan upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Minggu kemarin.

Atas kejadian itu warga setempat langsung mengabadikan aksi heroik seorang bocah SD dengan memakai ponsel. Sehingga, viral di media sosial (medsos).

Bocah SD tersebut diketahui bernama Raihan Diaz Rinawi siswa kelas lima di SDN 1 Way Muli yang sedang mengikuti upacara bendera HUT ke-80 RI.

Camat Rajabasa Firdaus mengaku bangga atas aksi keberanian seorang bocah SD yang memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan Merah Putih agar tetap berkibar.

“Anak ini pahlawan cilik. Tanpa keberaniannya, bendera kita tidak akan berkibar hari ini,” katanya.

Menurutnya, aksi heroik Raihan itu langsung mendapatkan respons dari Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Bahkan, kata dia, bupati meminta kepada Camat Rajabasa untuk menghadirkan bocah itu dalam upacara penurunan bendera di Menara Siger.

Sementara itu, Kepala SDN 1 Way Muli Agus Subagyo juga bangga atas aksi heroik anak didiknya dengan memanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-80 RI di Kecamatan Rajabasa.

“Alhamdulillah, anak ini mempunyai jiwa semangat besar, saya sangat terharu dan bangga,” ujarnya.