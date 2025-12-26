Modus Jual Emas Palsu, Pria Jaket Ojol Tembak Pedagang Pakai Airsoft Gun

ERA.id - Viral seorang pria yang memakai jaket ojek online (ojol) memegang senjata api di kawasan Sukajadi, Kota Bandung. Pria itu kedapatan menjual emas palsu sehingga memakai senjata api untuk menyelamatkan diri.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan insiden itu terjadi pada Rabu (24/12/2025) di kawasan Sukagalih, Bandung, Jawa Barat. Pelaku berinisial HJ itu mengaku kehabisan uang saat berlibur bersama istrinya.

"Pelaku menginap di salah satu hotel di kawasan Sukajadi. Karena kehabisan uang, yang bersangkutan nekat menyuruh istrinya untuk menjual emas yang belakangan diketahui adalah emas palsu atau emas lapisan," ujar Budi di Bandung, dikutip Jumat (26/12/2025).

Aksi penipuan ini bermula saat HJ menawarkan emas kepada pedagang emas pinggir jalan dengan harga awal Rp7 juta. Setelah negosiasi, disepakati harga Rp5 juta.

Korban sempat mengecek keaslian barang tersebut dengan alat miliknya, namun emas lapisan tersebut berhasil mengelabui pengecekan awal. Namun pelaku mulai dicurigai dan berusaha melarikan diri.

Dalam upaya pelarian tersebut, HJ melepaskan tembakan menggunakan senjata airsoft gun yang mengenai wajah korban. Korban lantas dibawa ke Rumah Sakit Advent Bandung untuk mendapat perawatan medis.

"Korban mengalami luka di bagian muka," tutur Budi.

Dalam video viral sebelumnya yang beredar luas di media sosial menampilkan terlihat pelaku yang memakai jaket ojol ingin melarikan diri dengan sepeda motornya. Di sisi lain, seorang pria berusaha untuk menghentikan aksi pria bejaket ojol dengan menarik sepeda motor pelaku hingga terjatuh beberapa kali.

Namun di sisi lain, pria berjaket ojol itu terlihat mengeluarkan senjata api ke arah korban. Korban sempat tersungkur sebelum akhirnya kembali menarik motor pelaku.

Warga yang melihat pelaku mengeluarkan senjata api sempat ketakutan dan tidak berani mendekat. Namun akhirnya menghabisi pelaku.

Saat ini HJ masih menjalani proses hukum lebih lanjut di Polrestabes Bandung.