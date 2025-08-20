Tak Fokus, Sopir Bawa Truk Fusonya Tabrak Penyapu Jalan di Karawang hingga Tewas

ERA.id - Polisi dari Satlantas Polres Karawang menangani peristiwa kecelakaan truk fuso yang menewaskan penyapu jalan di Jalan Raya Pangkal Perjuangan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa sore.

Kasatlantas Polres Karawang AKP Abdurrohman Hidayat, di Karawang, Selasa kemarin menyampaikan setelah mendapat informasi terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Pangkal Perjuangan, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, petugas langsung datang ke lokasi untuk melakukan penanganan.

Ia menyampaikan, kendaraan yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut ialah truk Fuso nopol B-9432-JO yang dikemudikan oleh Herman Pasaribu (35), warga Indramayu.

Peristiwa kecelakaan berawal saat truk Fuso itu melintasi Jalan Raya Pangkal Perjuangan dari arah Bekasi menuju Cikampek. Namun tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan Herman oleng saat melintasi sisi jalan raya yang dipadati dengan pedagang tanaman hias.

Ketika itu kendaraan oleng ke kiri hingga menubruk kios pedagang tanaman hias sampai akhirnya menghantam sebuah pohon di pinggir jalan.

Salah seorang warga bernama Ahmad Rifai (63) yang saat kejadian sedang menyapu di bahu jalan meninggal di lokasi kejadian setelah tertabrak truk Fuso yang mengalami oleng tersebut.

"Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan jenazah telah dievakuasi ke RSUD Karawang," kata Kasatlantas.

Ia menyampaikan, sesuai dengan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan dugaan sementara, peristiwa kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk Fuso kurang konsentrasi. Sehingga kendaraan tidak terkendali.

Polisi telah menahan sopir truk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu juga kendaraan tersebut telah diamankan dan dibawa ke Mapolres Karawang.