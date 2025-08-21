Kronologi Pasturi Jadi Korban Dukun Palsu, Minum Kopi Campur Racun Mayatnya Tergeletak di Atas Batu

ERA.id - Viral penemuan mayat pasangan suami istri berinisial MR (37) dan NAT (34), warga Desa Datar, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pamalang, Jawa Tengah. Mayat mereka ditemukan di tempat pemecah batu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio di Semarang, mengatakan pasutri itu menjadi korban dukun gadungan dengan modus menggandakan uang. Keduanya tewas setelah meminum kopi yang dicampur racun oleh pelaku I sebagai salah satu syarat ritual penggandaan uang

"Pelaku memberikan kopi yang sudah dicampur apotas, diminta meminum di tempat sepi saat tengah malam," kata Dwi, dikutip Antara, Kamis (21/8/2025).

Jasad kedua korban ditemukan meninggal dunia di bekas tempat pemecah batu di Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, pada 10 Agustus 2025.

Dwi menuturkan peristiwa itu bermula ketika korban yang sedang dalam kesulitan ekonomi meminta bantuan pelaku untuk menggandakan uang. Sebagai syarat, pelaku meminta kedua korban menjalani sejumlah ritual.

"Setelah beberapa saat, korban kemudian menagih tersangka agar uangnya kembali karena tidak berhasil," jelasnya.

Korban menagih Rp2 juta kepada pelaku sebagai ganti ritual yang sudah dilakukan. Pelaku yang ditagih korban kemudian meminta agar melakukan ritual terakhir dengan memberikan bungkusan berisi kopi agar diminum.

Dwi menjelaskan tersangka I merupakan residivis kasus pembunuhan dengan modus serupa yang pernah dijatuhi hukuman 20 tahun pada 2004. Tersangka yang bebas pada 2019 itu diduga kembali melakukan aksi serupa.

Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain mengingat pelaku sudah bebas sejak 2019.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.