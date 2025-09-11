Detik-detik Penangkapan Tiga Pelaku Pengeroyokan Ojol di Makassar

ERA.id - Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang driver ojek online (ojol) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban bernama Rusdamdiansyah alias Dandi (26) meregang nyawa setelah menjadi sasaran amukan massa saat kericuhan pecah di depan Universitas Bosowa (Unibos).

Peristiwa tragis itu terjadi pada Jumat (29/8/2025) malam sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Urip Sumoharjo.

Saat keributan berlangsung, Dandi disebut hanya menonton di lokasi. Namun, tiba-tiba ia diteriaki sebagai intel hingga menjadi target pengeroyokan sejumlah orang.

Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto membenarkan adanya penangkapan tiga orang pelaku. Ketiganya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Jumlah tersangka saat ini tiga orang. Tapi tidak menutup kemungkinan masih bisa bertambah, penyelidikan masih terus berjalan,” kata Didik, Rabu (10/9/2025).

Meski sudah ada pelaku yang ditangkap, pihak kepolisian belum mengumumkan identitas mereka. Didik juga enggan memastikan apakah ada mahasiswa yang terlibat dalam aksi pengeroyokan di depan kampus tersebut.

“Nanti saya cek datanya, apakah ada mahasiswa atau bukan. Intinya, saat ini ada tiga orang pelaku yang sudah ditetapkan tersangka,” tambahnya.