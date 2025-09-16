Pimpinan Ponpes di Palopo Tampar Santri Gegara Tak Cium Tangan

ERA.id - Sebuah video CCTV memperlihatkan pimpinan salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menampar seorang santri hingga menuai sorotan.

Dalam rekaman itu, sang pimpinan ponpes yang dikenal dengan sapaan Prof S menampar santri dengan tangan kanan lalu kiri.

Insiden terjadi lantaran santri tersebut hendak melewati pimpinan ponpes tanpa mencium tangan.

Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma, membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan. Orang tua santri berinisial A (14) melaporkan Prof S ke polisi.

“Laporan dugaan penganiayaan, kemarin sudah dilaporkan,” ujar Dedi, Selasa (16/9/2025).

Dedi menjelaskan, pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti sebelum melanjutkan ke gelar perkara.

Kasat Reskrim Polres Palopo, Iptu Syahrir, menambahkan, peristiwa itu terjadi setelah pengajian subuh di masjid pesantren.

“Terlapor menegur korban. Saat korban akan menyalami terlapor, dia langsung ditampar,” jelasnya.