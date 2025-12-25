Tanpa Gemerlap Kemewahan, 5 Tradisi Kostum Natal yang Bikin Merinding

ERA.id - Perayaan Natal ternyata tak semuanya dipenuhi gemerlap cantik pohon Natal, cerita Sinterklaus yang ramah, dan berkumpul bahagia merayakan momen suka cita. Beberapa negara justru merayakan Natal dengan tradisi unik, mistis, bahkan terkesan menyeramkan.

Tradisi unik itu termasuk pemakaian kostum menyerupai makhluk mitologi, hingga pakaian yang menjadi simbol perayaan sekaligus cerita rakyat yang turun-temurun diceritakan. Berikut 5 negara yang memiliki tradisi kostum Natal yang unik dan khas:

Mari Lwyd, Wales

Mari Lwyd (X/HollieB)

Dikutip dari Sky History, Mari Lwyd adalah tradisi Natal negara Wales dimana mengenakan kostum berupa kepala tengkorak kuda, dipasang pada tiang, serta orang yang membawanya ditutupi kain putih berhias pita atau bendera.

Sosok Mari digambarkan sebagai sosok yang usil, suka mencuri barang, dan mengejar orang-orang yang disukainya.

Mari Lwyd melibatkan sekelompok orang yang berkeliling mengetuk pintu tiap rumah tetangga sambil bernyanyi lagu-lagu dalam bahasa Wales atau melakukan kompetisi pertukaran puisi yang disebut pwnco melawan penghuni rumah.

Jika Mari Lwyd beserta rombongannya diizinkan masuk, rumah tersebut akan mendapat keberuntungan sepanjang tahun. Sebaliknya, apabila Mari Lwyd kalah saat kontes puisi, mereka harus pergi atau menyanyikan bait terakhir memohon izin masuk.

Krampusnacht, Eropa Tengah

Krampusnacht (instagram/jake_frodo_griff)

Menurut legenda populer Eropa Tengah yang dikutip dari Iflscience, Krampus digambarkan makhluk setengah kambing dan setengah iblis yang diadakan pada malam tanggal 5 Desember tepat sehari sebelum Hari Raya St. Nicholas.

Orang-orang akan berpakaian seperti kostum binatang bertanduk, topeng seram, sambil mengibarkan obor berapi dan memukul drum. Jika perayaan St. Nicholas terkenal memberikan hadiah kepada anak-anak yang berperilaku baik, mereka yang nakal akan dapat mengharapkan didatangi Krampus dan dihukum menggunakan tongkat birch atau hukuman menakutkan lainnya.

Wren Day, Irlandia

Wren Day (instagram/irlemboslo)

Berdasarkan laporan Horniman, Wren Day yang juga dikenal sebagai Hari Santo Stefanus atau hari perayaan di Irlandia akan dirayakan pada 26 Desember. ‘Wren Boys’ sebutan sekelompok pemuda akan berparade di jalan mengenakan pakaian lusuh dengan wajah yang dihiasi cat, membawa tiang yang dihiasi ranting holly. Mereka akan berkeliling dari rumah ke rumah sambil bermain alat musik dan menyanyikan lagu.

Biasanya mereka memainkan bodhran, drum bingkai yang digunakan musik Irlandia, seruling kaleng, dan biola. Salah satu lagu yang melekat dengan Hari Wren adalah “The Wren in The Furze”.

Gryla and Leppaludi, Yule Cat, Islandia

Gryla (instagram/yourfriendinreykjavik)

Menurut laporan Special Tours, momen natal di Islandia akan dipenuhi oleh orang-orang yang berpenampilan seperti ogre raksasa bernama Gryla dan Leppaludi. Mereka merupakan orang tua dari Yule Cat yang juga tradisi populer di Islandia. Keduanya akan menghantui anak-anak yang tak menyambut Natal dengan gembira.

La Befana, Italia

La Befana (Dok. Pinterest)

La Befana menandai akhir resmi musim Natal di Italia. Momen ini sering digambarkan sebagai seorang wanita tua atau penyihir yang terbang menggunakan sapu langit pada malam sebelum Epiphany atau 5 Januari.

Dilansir dari Walks of Italy, nama Befana diyakini berasal dari kata Italia “Epifania” yang artinya sebuah hari raya kristen yang memperingati kunjungan Tiga Raja Bijak kepada Bayi Yesus.

Tidak begitu berbeda dengan perayaan Natal, anak-anak menyambut seru kedatangan La Befana sama seperti perayaan Natal. Pada malam itu, mereka menggantung kaus kaki di dekat perapian dan berharap bangun pagi kaus kaki tersebut diisi permen atau hadiah kecil.

Adakah kostum yang membuat kamu tertarik mencobanya?