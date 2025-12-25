Maknai Natal 2025, BRI Salurkan Puluhan Ribu Paket Sembako bagi Masyarakat

ERA.id - Dalam rangka memaknai Perayaan Natal 2025, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan sebanyak 10.500 paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sembako dari BRI Peduli merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan dalam menebarkan kasih, kebersamaan, serta solidaritas sosial kepada sesama. “Hal ini merupakan komitmen BRI dalam mendukung kesejahteraan sosial sekaligus mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Secara khusus, bantuan ini diserahkan langsung oleh karyawan BRI di unit-unit kerja yang telah ditunjuk dan menyasar masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi sekaligus menghadirkan sukacita Natal,” ujar Dhanny.

Lebih lanjut, Dhanny menegaskan bahwa BRI senantiasa hadir sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Disamping itu, penyaluran bantuan sembako ini juga sejalan dengan dukungan BRI terhadap agenda Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ke depan, BRI Peduli akan terus melaksanakan berbagai program sosial yang berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Melalui penyaluran paket sembako ini, BRI Peduli berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan, sekaligus mempererat rasa kebersamaan di tengah keberagaman. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta menghadirkan sukacita Natal bagi para penerima.

Pada kesempatan terpisah, Pastur Kepala Paroki Santa Melania Bandung, Yulianus Sutikno, menyampaikan apresiasi kepada BRI Peduli atas penyaluran bantuan sembako bagi warga Paroki Santa Melania Bandung. Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut telah memberikan manfaat bagi umat Kristiani yang merayakan Natal 2025. “Terima kasih BRI, semoga momen Natal ini membawa sukacita dan harapan bagi banyak orang, serta BRI dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas,” ungkapnya.