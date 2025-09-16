Viral Anggota DPRD Sinjai Andi Zaenal Iskandar Tidur Saat Rapat Paripurna

ERA.id - Jagat media sosial dihebohkan dengan tingkah laku salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sinjai, Zaenal Iskandar yang tidur saat rapat paripurna antara pemerintah daerah dengan DPRD.

"Anggota DPRD Sinjai, Andi Zaenal Iskandar tidur saat mengikuti rapat paripurna di ruang Paripurna Gedung DPRD Sinjai. Momen itu terjadi saat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama DPRD dan Pemda Sinjai terhadap rancangan KUA-PPAS 2026, Jumat (12/9/2025)," tulis keterangan akun Instagram Feedgramindo.

Dari rekaman video itu, terlihat jelas banyak kursi anggota dewan yang kosong. Belum diketahui dengan jelas alasan ketidakhadiran para anggota dewan dalam rapat itu.

Dalam rapat itu perihal soal kesehatan, pendidikan, insfrastruktur, pertanian dan juga pemberdayaan.

Para netizin pun turut mengomentari anggota DPRD yang tidur tersebut. "Harusnya kalua rapat gitu enggak boleh ada kursi, supaya enggak tidur enggak ada alas an buat kaki sakit lah, toh ada tunjangan," tulis akun justarul_.

"Woi bangun woi, jangan tidur," tulis akun te.guh8270. "Ya beginilah pemirsa kegiatan para elit, bukannya rapat malah ngorok," tulis akun wisnusatu40.