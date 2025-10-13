Mobilnya Disalip "Tot Tot Wuk Wuk", Sultan HB X: Tidak Perlu Dipersoalkan

ERA.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku telah terbiasa tidak menggunakan pengawalan kendaraan.

"Ya, memang saya biasa 'enggak' ada pengawalan kalau enggak acara resmi. 'Wong' saya bisa 'nyupiri' (nyetir) sendiri juga kok," ujar Sultan HB X kepada awak media di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (13/10/2025).

Hal itu disampaikan Sultan saat diminta tanggapan ihwal video viral di media sosial yang menampilkan mobilnya disalip rombongan kendaraan beriringan di jalan raya.

Dalam rekaman yang diambil pada Rabu (8/10) itu, mobil Sultan berpelat nomor AB 10 HBX tampak berhenti di lampu merah bersama pengendara lain, sementara rombongan dengan pengawalan polisi tampak terus melaju.

Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta itu menegaskan tidak ada alasan khusus di balik kebiasaannya tersebut.

"Ya, enggak perlu aja. Kecuali kalau acara resmi aja," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, penggunaan mobil pribadi dalam kegiatan sehari-hari bukan hal yang perlu dipersoalkan.

"Ya, kan pakai AB 1 kalau untuk acara-acara resmi. Gitu aja," kata Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.

Menurutnya, ramainya pembahasan di media sosial soal kendaraannya yang tanpa pengawalan itu tidak perlu dibesar-besarkan.

"Kenapa dipersoalkan? Kan 'enggak' perlu dipersoalkan itu. Pakai pengawalan atau tidak, biasa aja," ujar dia.