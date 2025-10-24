Dipakai Merampok, Mobil Agya Kuning Milik Polisi Dirusak Warga di Takalar

ERA.id - Aparat Polres Takalar mengamankan mobil Agya kuning milik polisi yang dipakai merampok. Mobil itu diamuk massa, di Desa Moncongkomba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

"Ini masih dalam penyelidikan (mobil pelaku perampokan)," ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta saat dikonfirmasi wartawan, Kamis kemarin.

Kejadian percobaan perampokan tersebut terjadi pada Senin (20/10) sore di rumah korban Sainal Daeng Gajang di Dusun Pattiro, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Takalar.

Saat itu, seorang pria tidak dikenal mengendarai mobil Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi DD 1188 SSR singgah dan langsung masuk ke dalam rumah korban yang diketahui sebagai imam desa setempat.

Selang beberapa saat, pelaku beraksi menyekap penghuni yang sedang berada dalam rumahnya. Beruntung, salah seorang penghuni berhasil meloloskan diri keluar rumah kemudian berteriak meminta tolong.

Mendengar teriakan korban, warga sekitar merespons dan berkumpul di depan rumah korban, namun sebelum ditangkap warga, pelaku kabur meninggalkan mobil tersebut. Tersulut emosi, warga merusak hingga membalik kendaraan yang dibawa pelaku.

Atas kejadian itu, Polres Takalar melaksanakan pengamanan agar warga tidak beringas. Kendati tidak ada barang berharga hilang, namun korban sudah melaporkan kejadiannya ke kantor polisi, termasuk mobil tersebut telah disita sebagai barang bukti.

"Untuk pihak korban sudah membuat laporan polisi atas kasus dugaan pencurian tersebut, walaupun tidak ada barang yang hilang. Pelakunya masih buron," kata Hatta.

Terkait dengan ditemukannya kartu identitas anggota Polri di dalam mobil itu, dan memunculkan spekulasi masyarakat soal terlibatnya polisi dalam kasus ini, kata dia, semuanya masih diselidiki.

"Memang betul, ada identitas anggota kepolisian atas nama inisial AKP SL. Bersangkutan dari Polres Pelabuhan Makassar," papar Hatta membeberkan.

Guna menindaklanjuti temuan itu, kata Hatta, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan pemilik mobil yang digunakan pelaku. Belakangan diketahui, mobil milik AKP SL dipinjam pelaku.

"Jadi, anggota Polri ini memang pemilik mobil yang dipinjam oleh terduga pelaku percobaan pencurian. Kasus ini masih dalam penyelidikan (dipantau) keberadaannya. Inisial terduga pelaku adalah IN," tuturnya menjelaskan.