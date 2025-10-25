Bareskrim Ungkap Alasan Lisa Mariana Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka

ERA.id - Mantan model majalah dewasa Lisa Mariana tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah/pencemaran nama baik di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Polisi menyebut Lisa tak ditahan karena ancaman hukuman yang menjeratnya tidak di atas lima tahun. Hal ini berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP.

"(Lisa tidak ditahan karena) ancaman hukumannya tidak bisa ditahan," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Prakoso saat dihubungi, Jumat (24/10/2025).

Rizki menjelaskan Lisa dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP. Ancaman pidana dalam kedua pasal yakni minimal dipenjara sembilan bulan dan paling lama empat tahun.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun kembali absen pemeriksaan dengan alasan sakit.

Lisa memenuhi panggilan pada Kamis (11/9). Selebgram ini kemudian menyampaikan ingin melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di kawasan Singapura.

Bareskrim Polri kemudian melakukan mediasi terhadap keduanya, Selasa (23/9). Baik RK maupun Lisa tak hadir dalam mediasi tersebut dan hanya diwakili tim kuasa hukumnya.

Hasilnya, mediasi ini tak menemui titik temu atau deadlock. Bareskrim kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka.

Lisa kemudian dipanggil sebagai tersangka pada Senin (20/10). Namun dia absen pemanggilan dengan alasan sakit.