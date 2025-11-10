Jadi Tersangka Kasus Video Syur, Lisa Mariana Terbukti Sengaja Rekam Adegan Intim

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur. Lisa terbukti sengaja merekam adegan persetubuhan dirinya.

"Setelah yang bersangkutan beberapa kali mangkir dan menyampaikan kesaksiannya saat pemeriksaan, ini sudah cukup dari hasil pemeriksaan dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jabar ini," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan dikutip Senin (10/11/2025).

Hendra menambahkan pemeran pria dalam video syur itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka awalnya dilakukan polisi ke pemeran pria tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan mendalam, Lisa Mariana turut dijadikan tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, Lisa ternyata sengaja merekam persetubuhannya itu.

"Publikasinya ini akan kita dalami tapi yang bersangkutan sebagai pelaku, keduanya secara sengaja merekam tindakan tersebut. Iya (mengakui) karena itu sudah kita berikan bukti saat kegiatan itu yang bersangkutan (dalam kondisi) sadar," ungkapnya.

Diketahui, Lisa Mariana juga berseteru dengan eks Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK). Lisa mengaku jika RK adalah ayah dari anaknya berinisial CA.

RK yang tak terima langsung melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Pusdokkes Polri lalu melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun kembali absen pemeriksaan dengan alasan sakit.

Lisa memenuhi panggilan pada Kamis (11/9). Selebgram ini kemudian menyampaikan ingin melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di kawasan Singapura.

Bareskrim Polri kemudian melakukan mediasi terhadap keduanya, Selasa (23/9). Baik RK maupun Lisa tak hadir dalam mediasi tersebut dan hanya diwakili tim kuasa hukumnya.

Hasilnya, mediasi ini tak menemui titik temu atau deadlock. Bareskrim kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka.