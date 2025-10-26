Detik-Detik Sopir Ambulans Meninggal Dunia Usai Antar Jenazah ke Rumah Duka

ERA.id - Viral sebuah video menunjukkan sopir mobil ambulans meninggal dunia usai mengantar jenazah di Dusun Wujungtiwu 2, Desa Hujungtiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jumat (24/10). Sopir ambulans itu ambruk usai mengantar jenazah ke rumah duka.

Berdasarkan inforamsi yang dihimpun, sopir ambulans itu diketahui bernama Wahyu (48), yang merupakan warga setempat. Dari video di akun @respons.media, terlihat wahyu memarkirkan mobil ambulans yang membawa jenazah warga setempat.

Namun setelah keranda jenazah dikeluarkan dari mobil ambulans, Wahyu yang masih duduk di bangku kemudi kehilangan kesadaran. Warga yang melihat kejadian itu langsung menolong Wahyu.

"Setelah jenazah diturunkan, tiba-tiba Pak Wahyu jatuh dari kursi kemudi. Warga yang melihat langsung berlari menolongnya," kata Kepal Desa Hujungtiwu 2, Rudi Soleh Komarudin kepada wartawan, dikutip Minggu (26/10/2025).

Rudi menjelaskan warga setempat bergegas menolong Wahyu dengan membawanya ke Puskesmas Panjalu. Namun setibanya di sana, sopir ambulans itu dinyatakan meninggal dunia.

"Diduga beliau meninggal saat terjatuh di lokasi, karena Ketika sampai di puskesmas sudah tidak tertolong," jelas Rudi.

Lalu, kata Rudi, selama mengantar jenazah dari Bandung ke Ciamis, Wahyu tidak menunjukkan tanda-tanda keluhan. Tetapi pihak keluarga mengatakan Wahyu mengidap penyakit lambung yang kemungkinan kambuh saat kejadian.

"Menurut keluarganya beliau memang punya riwayat sakit lambung. Mungkin saat itu penyakitnya kambuh," tandasnya.