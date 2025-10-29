Ramai Penerima Bansos di Bengkulu Mundur Usai Rumahnya Ditempel Stiker "Keluarga Miskin"

ERA.id - Beberapa penerima bantuan sosial atau bansos dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, kompak mengundurkan diri.

Mereka diduga enggan menerima sikap petugas dari Dinas Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kepahiang yang mau menempelkan stiker bertuliskan 'Keluarga Miskin' di rumah mereka, Senin (20/10/2025) silam.

Merespons itu, Selasa kemarin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku pemasangan stiker tersebut adalah inisiatif pemerintah daerah.

Kalau akhirnya mereka mundur, kata Ipul, anggaran bansos tersebut akan dialihkan ke keluarga penerima manfaat yang lain, yang memenuhi kriteria.

Ipul menambahkan, sudah lima hari ini tim pendamping dan Pemerintah Daerah mengeek ke lapangan dan hasilnya Kemensos menemukan jutaan keluarga penerima manfaat yang dianggap tidak layak menerima bansos.

Intinya, Ipul berterima kasih kepada pemda yang sudah turun ke lapangan dan memperbahrui data keluarga penerima manfaat bansos.