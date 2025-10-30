Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi

ERA.id - Kejaksaan Agung membenarkan bahwa Wakil Wali Kota Bandung Erwin diperiksa penyidik kejaksaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Memang ada pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung hari ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, dikutip Antara, Kamis (30/10/2025).

Namun Anang menekankan pemeriksaan Erwin tidak berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT).

"Tidak ada OTT," tegasnya.

Terkait kasus korupsi yang menjadi materi pemeriksaan, Anang tidak mengungkapkannya. Ia pun meminta awak media untuk mengikuti konferensi pers yang akan digelar Kejari Kota Bandung pada Kamis malam ini.

"Tunggu saja berita pastinya. Nanti pukul 19.00 WIB, Kejari Kota Bandung akan konpers," katanya.