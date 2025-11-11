Istri Pegawai Pajak di Manokwari Dirampok lalu Diculik

ERA.id - Polresta Manokwari memburu perampok sekaligus penculik AGT (38), istri salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Manokwari AKP Agung Gumara Samosir di Manokwari, Papua Barat, Selasa, mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku dan mengejar ke sejumlah lokasi.

"Kami belum bisa pastikan kondisi korban karena masih dicari. Kami kerahkan banyak personil, termasuk anjing pelacak," kata Agung.

Agung menjelaskan, kasus tersebut pertama kali dilaporkan oleh suami korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Manokwari pada Senin (10/11) kurang lebih pukul 18.00 WIT.

Berdasarkan aduan tersebut, kepolisian menduga peristiwa tindak pidana perampokan disertai penculikan terhadap korban AGT terjadi sekitar pukul 12.30 WIT saat suami korban berada di kantor.

"Belum sampai 1X24 jam, kami sudah terima laporan dari suami korban. Mohon doanya, semoga secepatnya kami temukan keberadaan korban," ucap Agung.

Saat ini, kata dia, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon seluler milik korban yang ditemukan di sebuah rumah kosong tidak jauh dari lokasi kejadian perkara (TKP).

Penyidik kepolisian juga sudah memeriksa seorang sopir pikap yang dihubungi terduga pelaku menggunakan telepon seluler korban untuk mengangkut sejumlah barang.

"Kami sudah minta keterangan dari sopir yang dihubungi menggunakan handphone korban," ucap Agung.

Ia mengatakan, Polresta berkoordinasi dengan Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Papua Barat guna mempercepat penangkapan pelaku sekaligus mengidentifikasi keberadaan korban.

“Kami imbau masyarakat tetap tenang dan percayakan penanganan perkara kepada polisi. Jika ada yang lihat atau mengetahui keberadaan pelaku, segera laporkan kepada kami,” ujar Agung.