Pemuda Kediri yang Disapa Gus Elham Kena Protes Imbas Doyan Cium Anak Kecil

ERA.id - Pemuda asal Kediri, Elham Yahya, yang kerap berceramah Islam, diprotes imbas aksinya yang kerap mencium anak-anak di atas panggung.

Salah satunya dari akun Suci Ridzqi. Di sana, dia mengunggah video saat Elham yang biasa dipanggil Gus ini, berada di atas panggung dan meminta izin mencium anak kecil.

"Kamu boleh dicium sekali lagi nggak?"

"Boleh," jawab anak tersebut.

"Tapi dicium Gus El senang nggak?"

"Seneng toh, wong gus e," jawab si bocah diiringi tawa jemaah lain.

Dari sini, akun @ridzqisucci geram.

"Belakangan kita dikagetkan dengan beredarnya video-video dari (lagi-lagi) seorang gus yang gemar memeluk dan menciumi anak-anak perempuan di bawah umur. Tindakan yang dilakukan tentu sudah masuk pelecehan seksual, child grooming dan pedofilia. Aktivitas itu dipertontonkan di depan banyak orang namun anehnya tidak ada yang risih dan menegur sama sekali. Justru orang-orang malah bersorak sorai seakan terhibur dengan apa yang dilakukan oleh sang gus terhadap anak-anak itu," tulisnya.

Ada juga pemilik akun Instagram @hasanbinilhamd yang meminta Elham menyetop tingkahnya.

"Teruntuk gus @ellhamyahya. Dilihat dari cara gus mengkontenkan dan memposting hal ini, jelas terlihat gus menganggap ini adalah hal yang biasa. Jadi mohon maaf, walaupun ada info yg menyebutkan anak ini adalah ponakan Gus. Tapi hal-hal seperti inilah yg bisa tertanam dan merusak cara berpikir seorang anak. Sehingga anak tidak punya kemampuan utk membedakan mana orang yang punya hak untuk dia cium dan mana yang tidak. ( Artinya nalar berfikirnya menjadi buruk) Dan ini akan Berdampak sangat buruk dikemudian hari saat anak ini Smkn dewasa. Krn potensi anak ini utk dieksploitasi menjadi sangat besar. Jadi mohon gus @ellhamyahya, Jika anda memang punya harapan baik Pada anak2, yg akan menjadi penerus bangsa ini. Tolong hentikan kebiasaan ini. Blm lagi anda merokok Gus, haduhh Tak baik tuh buat anak2 gus, Barakallahufiikum," tulis Hasan.

Dia pulalah yang membuat template Instagram berisi gabungan foto aksi Elham saat mencium dan dicium anak kecil, yang kini telah di-repost lebih dari 200 ribu warganet.

"Kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Ketua LPAI, Bapak Ketua KPAI, dan Bapak Ketua Komnas PA. Tolong selamatkan anak-anak kita, Pak. Ini adalah kumpulan dari beberapa foto seorang anak kiai (Gus) yang dikenal dengan nama Gus Elham (@ellhamyahya), sedang mencium dan dicium oleh seorang anak perempuan dan tampak jelas sedang merangkul anak tersebut dengan erat menggunakan tangannya."

"Anak perempuan yang masih sekecil ini sudah dirusak dengan cara yang sebusuk ini. Tolong proses pelaku, Pak," tambah akun tersebut.