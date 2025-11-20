Begini Dua Cara Pemilik Ladang Ganja di Aceh Tahu Perkembangan Tanamannya

ERA.id - Polisi memusnahkan ladang ganja di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser dan perbukitan di daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pemilik ladang ganja itu ternyata memiliki dua cara untuk memantau perkembangan narkotikanya.

Metode pertama ialah pelaku turut menanam ganja di rumahnya. Jika ganja di rumah telah tinggi dan dapat dipanen, maka diperkirakan tanaman di ladang juga telah tumbuh besar. Cara kedua dengan memantau ganja di ladang dari kejauhan.

"Tidak semua (memakai metode menanam ganja di rumah), ada beberapa yang menggunakan metode ini. Namun pada umumnya mereka memantau lokasi penanamannya," kata Kapolres Gayo Lues AKBP Hyrowo saat dihubungi dikutip Kamis (20/11/2025).

Ladang ganja yang dimusnahkan itu seluas 51,75 hektare. Sebagian ladang ganja juga berada di kawasan Hutan Lindung Leuser.

Ganja yang telah panen akan dijemur oleh pelaku. Setelah itu, ganja akan di-packing dengan karung. Benda haram tersebut kemudian ditaruh di semak-semak dekat sungai. Jika ada pemesanan, ganja itu kan dialiri melalui sungai dan diterima oleh kurir yang telah menunggu di bawah.

"Betul, lokasi ladang estimasi waktu 4-9 jam perjalanan melewati sungai dan pegunungan yang terjal. Sehingga untuk proses pengangkutan dalam jumlah kecil dipikul dan jumlah besar dialirkan melalui sungai," ungkapnya.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menambahkan total ada 1.987.200 batang pohon ganja yang berhasil dimusnahkan dari ladang ganja tersebut.

Jika dikonversi menjadi ganja kering, maka barang haram yang dimusnahkan tersebut seberat 155,2 ton. Eko kemudian mengatakan polisi berhasil menyelamatkan 465.768.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba dalam pengungkapan kasus ini.

"Dari jumlah tersebut, berdasarkan estimasi harga ganja di pasaran yakni Rp4 juta per kilogram, total estimasi harga dari barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebesar Rp621,024 miliar," ungkap Eko.