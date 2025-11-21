Pemkab Indramayu Perbaiki Patung Soekarno Berleher Miring yang Ditertawai Publik

ERA.id - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memperbaiki patung Presiden pertama RI Soekarno yang lehernya miring setelah diduga tertimpa tenda acara di kawasan Alun-alun Indramayu pada awal November 2025.

Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan patung tersebut telah dicopot sementara dari kawasan alun-alun untuk proses pembenahan.

Katanya, patung rusak saat Alun-alun Indramayu digunakan untuk kegiatan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

"Cuaca buruk dan angin kencang saat itu. Ada angin besar sekali. Untuk penanganan cepat, ditutup dulu, karena tidak elok,” katanya.

Lucky menuturkan bagian leher patung mengalami kerusakan paling parah, sehingga membuat tampilannya tampak miring.

Pihaknya kemudian memutuskan untuk menurunkan patung tersebut, agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan maksimal. Bahkan, patung Mohammad Hatta yang berdiri di sebelahnya juga ikut diturunkan.

“Patung ini berdiri sejak tahun 2023, satu paket dengan renovasi alun-alun. Pembuatannya selama dua tahun. Kemarin, karena rusak kami turunkan dua patung tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Diskimrum Indramayu Krisdiantoro menyampaikan tim teknis, sebelumnya sudah meninjau kondisi patung tersebut.

Dia memastikan perbaikan dilakukan secara menyeluruh, untuk menjamin struktur kedua patung kembali kokoh dan aman.

“Kita pastikan perbaikannya maksimal. Oleh karena itu, kami juga mencari tahu lebih dulu seniman yang membuatnya (patung tersebut),” ujar dia.

Sebelumnya, kerusakan pada patung tersebut viral sejak beberapa hari terakhir, karena video yang menampilkan kondisi patung itu sudah tersebar luas di media sosial, khususnya Instagram.