Pertumbuhan Industri Mendorong Inovasi Baru di Sektor Lifting Equipment

ERA.id - Perkembangan industri di Indonesia terus bergerak cepat, terutama pada sektor manufaktur dan konstruksi yang menjadi pilar penting pembangunan nasional. Saat ini, sektor manufaktur tercatat menyumbang sekitar 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya salah satu motor penggerak ekonomi terbesar di tanah air.

Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan industri yang semakin kompleks, tetapi juga meningkatnya tuntutan akan sistem kerja yang lebih aman, efisien, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi global.

Di sisi lain, sektor konstruksi Indonesia juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan terbaru, sektor ini tumbuh sekitar 4,72 persen pada kuartal III 2022, menandakan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai daerah. Pertumbuhan tersebut ikut mendorong kebutuhan akan peralatan industri yang memiliki standar keselamatan tinggi dan dapat bekerja secara presisi di berbagai kondisi lapangan. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi industri pun semakin dituntut menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Pameran dan expo industri kemudian menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi tersebut. Melalui ajang berskala nasional maupun internasional, para pelaku industri dapat melihat secara langsung perkembangan teknologi, mendiskusikan solusi terbaru, serta memahami tren global yang mulai diterapkan di Indonesia. Pameran juga menjadi sarana edukatif bagi perusahaan agar mampu menjawab kebutuhan pasar secara tepat dan berkelanjutan.

Kalimantan, yang dikenal sebagai pusat energi dan pertambangan, menjadi wilayah yang sangat strategis dalam perkembangan teknologi industri. Masifnya pembangunan infrastruktur, eksplorasi sumber daya, serta munculnya berbagai proyek besar menjadikan wilayah ini memiliki kebutuhan tinggi terhadap alat yang kuat, presisi, dan dapat diandalkan. Hal ini pula yang membuat banyak perusahaan memilih Kalimantan sebagai lokasi untuk memperkenalkan teknologi lifting dan industrial equipment terbaru.

Pada Balikpapan Industrial Expo (BEX) 2025, dua brand global, TOYO-INTL dan POWERTEC, kembali memperkenalkan rangkaian solusi lifting equipment berstandar internasional. Keikutsertaan untuk kedua kalinya ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pertumbuhan industri di Kalimantan. BEX 2025 digelar pada 19–21 November 2025 di Balikpapan Sports & Convention Centre (DOME) bersama PT Maxxima Hersam Solusi sebagai Authorized Distributor di Indonesia.

Melalui booth resmi mereka, pengunjung dapat melihat langsung berbagai produk unggulan, menyaksikan demo penggunaan, serta berdiskusi dengan tim teknis mengenai kebutuhan lifting di berbagai proyek industri.

“Kami ingin memberikan pengalaman langsung agar pelaku industri bisa menilai kualitas dan ketahanan produk secara nyata,” ujar Junaidy Halim, Perwakilan TOYO-INTL.

Partisipasi TOYO-INTL dan POWERTEC juga menjadi strategi memperluas hubungan dengan pasar Kalimantan yang terus berkembang. Pameran ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap produk lifting equipment yang mereka hadirkan. “Kalimantan adalah wilayah yang sangat potensial, dan kehadiran kami merupakan bentuk dukungan terhadap pertumbuhan industri di sini,” jelasnya.

Melalui kolaborasi berkelanjutan dengan PT Maxxima Hersam Solusi, TOYO-INTL dan POWERTEC menegaskan komitmen dalam menyediakan solusi peralatan industri yang aman, efisien, dan dapat diandalkan. “Kami percaya inovasi harus selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, kami menghadirkan produk yang relevan bagi berbagai sektor industri di Indonesia,” tambah Djohan Halim, Perwakilan POWERTEC.