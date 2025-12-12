Viral Bule di Labuan Bajo Bawa Motor Ugal-ugalan dan Bahayakan Pengendara Lain

ERA.id - Polres Manggarai Barat bersama Kantor Imigrasi Labuan Bajo mengamankan dua bule yang ugal-ugalan di jalan dan melanggar aturan lalu lintas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kedua turis asing yang kami amankan masing-masing berinisial EA (30) dan BC (28)," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat, AKP I Made Supartha Purnama, Kamis kemarin.

Ia mengatakan kedua WNA berkebangsaan Inggris itu sebelumnya terekam mengendarai motor ugal-ugalan di kawasan Jalan Mgr Van Bekkum Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Video yang kemudian viral di media sosial itu akhirnya diselidiki oleh pihak kepolisian.

Dalam video itu tampak pengendara motor mengangkat ban depan sambil memacu gas motornya. Padahal saat itu arus lalu lintas tengah ramai dan membahayakan pengendara lain.

Selanjutnya, jajaran Satlantas bersama Satintelkam Polres Manggarai Barat dan Imigrasi Kelas III Labuan Bajo kemudian mengindentifikasi pengendara motor tersebut. Usai diamankan, kedua WNA tersebut mengaku cuma iseng dan mencari sensasi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua turis asing ini melakukan freestyle hanya untuk cari perhatian dan gaya-gayaan saja," ungkapnya.

Kepada kedua WNA tersebut diberikan tindakan berupa teguran dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kembali perbuatan tersebut.

"Keduanya juga kami minta untuk membuat video pernyataan minta maaf kepada masyarakat Labuan Bajo karena telah melakukan aksi berbahaya di jalan," katanya.